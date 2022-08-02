王毅批美在台湾问题上背信弃义使国家信誉破产

针对美国众议院议长佩洛西即将访台，中国大陆国务委员兼外长王毅星期二批评美国在台湾问题上背信弃义，只能使美国的国家信誉进一步破产。

据中国大陆外交部网站消息，王毅在出席上海合作组织外长会并访问中亚后接受记者采访时说，“一个中国”原则是国际社会普遍共识，是中国同各国交往的政治基础，是中国核心利益中的核心，是不可逾越的红线和底线。

他强调：“美国一些人在台湾问题上不断挑战中国主权，掏空一个中国政策，甚至蓄意在台海制造事端。中国人民对此绝不会接受，国际社会也对这种无端挑衅嗤之以鼻。”

王毅称，此访期间，各国领导人在会见会谈中都明确表示坚定奉行“一个中国”政策，都认为台湾是中国领土不可分割的一部分，反对外部势力在台湾问题上干涉中国内政，表明“一个中国”原则是国际社会人心所向、大势所趋。

王毅批评，美国在台湾问题上背信弃义，令人不齿，只能使美国的国家信誉进一步破产。

他强调：“美国一些政客只顾一己之私，公然在台湾问题上玩火，与14亿中国人民为敌，决不会有好下场。美方的霸凌嘴脸暴露于世，只能让各国人民愈发看清，美国才是当今和平的最大破坏者。”

根据客机追踪网站Flightradar24信息，佩洛西的军机预计将于星期二晚10时42分飞抵台北松山机场。