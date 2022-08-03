台湾外交部发表声明竭诚欢迎佩洛西等一行访台

在美国众议院议长佩洛西一行抵达台北后，台湾外交部深夜发出声明，表示竭诚欢迎佩洛西率重量级国会领袖团访问台湾。

声明称，美国联邦众议院议长佩洛西于本年（2022年）8月2日至3日率团搭乘美国专机来台访问，团员包括联邦众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）、联邦众议院退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano, D-CA）、岁计委员会副主席戴碧妮（Suzan DelBene, D-WA）、联邦众议院政府监督及改革委员会经济及消费者政策小组主席克利胥纳莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）以及联邦众议员金安迪（Andy Kim, D-NJ）等。

声明说，外交部表达诚挚欢迎。外交部长吴钊燮2日晚间访团抵台时代表政府前往接机。

声明称，佩洛西于2007年至2011年以及2019年迄今两度担任联邦众议院议长，是美国史上首位且迄今唯一的女性众院议长，经常以议长身分公开表达对台湾的支持；米克斯、高野、戴碧妮、克利胥纳莫提及金安迪均为众院“国会台湾连线”成员，多次连署国会友台议案、联名函及各项友台倡议。

声明续称，这是继1997年4月时美国众议院议长金瑞契（Newt Gingrich, R-GA）率团访台后，睽违25年再度有美国联邦众院议长访台，也是佩洛西议长时隔22年后再度访问台湾。团成员包含众院外交、退伍军人事务及岁计等多位重要委员会的领袖，凸显台美关系广获美国会的高度支持，以及台美在各项领域的广泛合作。这次佩洛西议长首次率团访问亚洲即将台湾纳入行程，充分展现美国国会对台湾的高度重视，也再度彰显美国对台湾“坚若磐石”的坚定支持。相信佩洛西议长等国会重量级议员此次来访，将能强化台美的紧密友好关系，进一步深化双方在各领域的全球合作。