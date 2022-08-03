中国大陆外交部召见美大使强烈抗议佩洛西访台

中国大陆外交部星期二（8月2日）深夜召见美国驻华大使伯恩斯，就美国众议院议长佩洛西访问台湾提出严正交涉和强烈抗议，批评佩洛西挑衅玩火，并称美国必须为此付出代价。

据中国外交部网站发布的信息，中国外交部副部长谢锋奉命紧急召见伯恩斯，代表中国政府就佩洛西访台，向美国提出严正交涉和强烈抗议。

谢锋痛批佩洛西冒天下之大不韪，蓄意挑衅玩火，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，“向台独分裂势力发出严重错误信号”。性质极其恶劣，后果极其严重。中国绝不会坐视不管。

他强调，美国政府必须承担责任。一段时间以来，美国说一套做一套，不断歪曲、篡改、虚化、掏空一个中国原则，企图越红线、搞突破，不择手段打台湾牌，而且愈演愈烈，删除美国务院网站“台湾是中国的一部分”等关键表述，将台湾纳入所谓“印太战略”，明目张胆提升美台关系，变本加厉推进对台军售，公然叫嚣助台提升非对称战力，为台独分裂活动撑腰打气。美国政府本应约束佩洛西恣意妄为，制止佩洛西倒行逆施，却放任纵容，沆瀣一气，加剧台海紧张局势，严重损害中美关系。

谢锋说，“美国必须为自己的错误付出代价。中方将采取必要措施坚决反制，我们说到做到。”任何人企图操弄台湾问题捞取政治资本，只会竹篮打水一场空，幻想打台湾牌炮制政治遗产，终将被钉在历史的耻辱柱上。美国应该立即采取切实措施消除佩洛西访台恶劣影响。不得错上加错、升级事态，把台海局势和中美关系引向不可收拾的境地。

中国呼吁美国悬崖勒马，停止在台湾问题上滋事挑衅，停止纵容支持台独分裂势力，停止以任何形式打台湾牌、搞“以台制华”，停止插手台湾事务、干涉中国内政，以实际行动遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，落实美国领导人作出的“四不一无意”承诺，“不得在错误和危险的道路上越走越远”。

谢锋也强调，中国人民不怕鬼、不惧压、不信邪。在中国人民心中，没有什么比捍卫国家主权和领土完整更神圣，没有什么比维护和实现国家统一更重要。任何国家、任何势力、任何人都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志和强大能力。