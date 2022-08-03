中共中央台办：佩洛西之流无法阻挡统一进程

中共中央台湾工作办公室就美国国会众议长佩洛西访台发表声明，称这是台美勾连的升级，性质十分恶劣，后果十分严重；但“佩洛西之流无论以什么方式‘挺台遏华’，都无法阻挡中国统一的历史进程”。

中共中央台办星期二（8月2日）在官网发表的声明中说，佩洛西访台是对中国主权和领土完整的严重侵犯，是对一个中国原则和中美三个联合公报的严重违背，是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏，是美国对中国作出严肃政治承诺的背信弃义，向“台独”势力发出严重错误信号。中国大陆对此坚决反对，表示严厉谴责和强烈抗议。

声明指责美国政府在台湾问题上屡屡采取错误言行，不断提升台美官方往来层级，加大台美军事勾连，助台“以武拒统”；美国国会频频发表涉台错误言论，提出并审议通过多部涉台消极议案。

声明还说，民进党当局顽固坚持台独错误立场，甘心为美国反华势力充当遏华棋子，完全是“误判了形势，打错了算盘”，他们的谋独行径和出卖民族利益的与美勾连活动，只会将台湾推向灾难深渊。

声明指出，“祖国必须统一，也必然统一”，这不以美方一些顽固反华势力的意志而转移，不被台独分裂势力的痴心妄想而左右，实现祖国统一的时与势始终牢牢把握在大陆手中。

声明强调，美国反华势力和台湾民进党当局无论采取什么行径，都无法改变台湾是中国一部分的事实。佩洛西之流无论以什么方式“挺台遏华”，都无法阻挡中国统一的历史进程。

中共中央台办敦促美方看清台湾问题的历史经纬，以实际行动恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报，不要在错误道路上越滑越远；并正告民进党当局彻底放弃台独图谋，不要在台独的死路上一条道走到黑，否则，“任何谋独行径都将在中国人民反独促统的强大力量下粉身碎骨”。