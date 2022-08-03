台国防部称中国大陆苏-35战机没穿越台海

台湾国防部称，中国大陆空军苏-35战机并没有在星期二（8月2日）晚间穿越台湾海峡。

台湾国防部在网站上发出新闻稿称，苏-35型机穿越台湾海峡是传闻，并非事实，并说台湾军方运用联合情监侦手段，可充分掌握台海周边海、空域动态。

国防部也说，台湾军方以料敌从宽、御敌从严的态度，缜密整备各项计划，按突发状况处置规定，依敌情威胁，派遣适切兵力应处，有决心、有能力、有信心确保台湾安全。

中国大陆“玉渊谭天”微博账号在星期二晚上10时17分发出信息称，苏-35战机正在穿越台湾海峡。 ​​​

对于中国大陆将从8月4日至7日在台湾周边海空域进行实弹演习，台湾国防部指此举凸显中国大陆以武力解决分歧、破坏区域和平稳定的心态，台湾国防部已严密掌握监控、加强戒备，将适时适切应对，台湾军方必定坚守岗位、守护台湾安全，台湾民众可以安心。

台湾国防部认为，中国大陆此次宣布以台湾本岛周边海空域为实弹射击区，有威胁台湾重要港口与都会区域的企图，片面破坏区域和平与稳定，此举无助于中国大陆的国际形象，也伤害两岸人民情感，国防部表达严正谴责。

台湾国防部称，中国大陆相关武吓举动，明显以威慑台湾民众心理为目标。

此外，台湾空军司令部公布，共有21架次的中国大陆军机在星期二进入台湾的西南防空识别区。这些军机为歼-11机八架次、歼-16机10架次、空警-500机一架次、运-9通信对抗机一架次、运-8电侦机一架次。

空军司令部也说，台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，进行广播驱离，并实施防空飞弹追监。

