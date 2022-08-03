美国众议院议长佩洛西星期三（8月3日）上午8时50分到访台湾立法院。立法院副院长蔡其昌代表立法院率四大党团代表在立院大门口迎接。佩洛西在致辞时说，此次出访有三个目的，第一是安全，包括美国人民以及全世界人民在内的安全，第二则是经济，希望能把经济繁荣推向世界各地，第三项则是治理。

综合台湾东森新闻台和《联合报》报道，台湾原本安排由立法院长游锡堃提前解除隔离会见，但游锡堃星期三早上快筛阳性，改副院长蔡其昌会见。

佩洛西说，将区域安全、繁荣拓展到各地，尤其台湾立法院副院长蔡其昌提及美方通过许多支持人权的法案，在此次随行出访的成员中，就有促成法案通过重要推手外交委员会主席格米克斯（Gregory Meeks），她希望未来增加国际间与美国合作、交流，这也是美国总统拜登提出印太战略之后，美国国会所提出的具体行动。

佩洛西介绍了其他访团成员并说，今天的访团成员非常有份量，无论在经济、安全战略思考上，都能分享重要意见。治理面部分，台湾是全世界最自由的社会之一，在许多面向都有突出的成就，尤其防疫成功，无论在公卫还是在国安、经济与治理的问题上，台湾都有出色表现，未来将持续合作，她也对于AIT处长孙晓雅代表美国在台湾的工作感到骄傲。

佩洛西说，她期待更多交流，了解合作方式，包括气候变迁上合作，并学习台湾出色的公卫成就，同时探讨如何在全世界推动人权，特别感谢台湾展现的友谊，希望台湾能够在全世界受到肯定。

根据规划，佩洛西星期三早上7时与台积电董事长刘德音举行视讯会议，讨论最近美国通过的芯片法案，随后前往立法院。 约于10点前往台湾总统府，与台湾总统蔡英文会面，并于10时53分召开记者会，台湾副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮及美国在台协会台北办事处（AIT）处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）均将出席与会。

佩洛西访团中午将于台北宾馆午宴，午宴席间，台湾国安会秘书长、国防部长、国安局长等将出席，下午2时前往景美人权文化园区，傍晚5时许离开台湾。

佩洛西周二晚抵达台北，开启极具争议的访台行程。作为美国政坛第三号人物，她是继美国众议院议长金里奇1997年访台后，25年来访台级别最高的美国政要。