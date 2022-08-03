中国驻美大使促美管控消除佩洛西访台恶劣影响

中国驻美大使秦刚美东时间8月2日下午就美国众议长佩洛西访台向美白宫国安会和国务院提出严正交涉，表达强烈抗议。

据中国驻美国大使馆网站消息，秦刚说，美方不顾中方反复严正交涉和坚决反对，悍然安排佩洛西“窜访”台湾，这是美在台湾问题上消极动向的重大升级，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重冲击中美关系政治基础，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号，性质极恶，危害极大，影响极坏。中方对此予以强烈谴责和强烈抗议。

秦刚说，美国会作为美政府组成部分，理应严格遵守美政府的一个中国政策，不与中国台湾地区进行任何官方往来。美方多次重申不改变一中政策、不支持“台独”等承诺，现在却派政府三号人物“窜访台湾、挑衅中方”，事实证明，“背信弃义、引发危机、破坏台海和平稳定的不是别人，正是美方！”

秦刚强调，中国的最终统一是不可阻挡的历史大势，任何试图干扰阻挠中国统一的图谋必将遭到失败。中方必将采取坚决应对和有力反制措施，由此造成的一切严重后果必须由美方和台独分裂势力负责。

秦刚最后说，严正敦促美方停止打“台湾牌”搞“以台制华”，立即纠正错误做法，管控和消除佩洛西窜访台湾的恶劣影响，不得进一步采取危险、挑衅举动侵犯中国主权和安全，以实际行动将美国总统拜登作出的“四不一无意”承诺落到实处。

佩洛西不顾北京严厉警告开启极具争议的访台行程后，中国大陆外交部、国防部、中共中央台湾办公室、全国人大常委会、全国政协外事委员会等已集中发表措辞强烈的声明和谈话。

中国大陆外交部星期二深夜召见美国驻华大使伯恩斯，就佩洛西访台提出严正交涉和强烈抗议，批评佩洛西挑衅玩火，并称美国必须为此付出代价。