朱立伦赵少康欢迎佩洛西访台

美国国会众议院议长佩洛西星期二搭乘专机抵达台湾开启访台行程。台湾在野党国民党主席朱立伦表示，对于所有的国际友人来访，都要诚挚地表达欢迎之意。期待台美未来能有更多合作。

朱立伦在个人面簿上说，台湾与国际社会都相当关注佩洛西访台的消息，作为国民党主席，对于所有的国际友人来访，他都要诚挚地表达欢迎之意。

朱立伦说，国民党的立场，是捍卫中华民国、守护民主自由，维护区域和平。任何深化台美关系、对台湾民主自由发展、经贸繁荣有帮助，更重要的是一一对台湾人民有利的互动，国民党都诚挚欢迎。

朱立伦也说，在地缘政治风险逐渐升高的今天，国民党从守护台湾人民安全、维护区域和平，以台湾利益优先的角度出发，会和所有真诚关怀、愿意帮助中华民国、帮助台湾的国际友人站在一起；也期待台美未来能有更多合作，共同促进区域和平、经济发展，以及台美及世界人民的福祉。

“战斗蓝”发起人、台湾资深媒体人赵少康稍早时则透过新闻稿表示，“有朋自远方来，不亦乐乎”，以台湾的外交处境，愿意到台湾访问的外国重要人士，台湾当然要欢迎，佩洛西到访台湾，不论蓝绿都没有道理不欢迎。至于时机问题，对佩洛西而言，这可能已经是以议长身份访台的最后机会。

赵少康指出，北京激动也有北京的目的，中国大陆最近经济不好，基层民众不满情绪升高，把民生不满转变为民族情绪，以佩洛西及台海情势做为发泄的目标，的确有效转移了焦点。但北京也不要反应过了头，狠话说多了，到时候收不了尾也很尴尬。

赵少康说，中国大陆下令取消东南沿海的航班，显然是会有一些空中的军事动作或军事演习，泄泄愤是会有的，美国也表明不会去对抗，所以不会擦抢走火，但他不认为会真的打台湾，为了佩洛西打台湾，实在小题大作、师出无名，正当性不够，太抬举佩洛西了。

