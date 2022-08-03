柯文哲：和美日交好却不必与中国大陆交恶

美国众议院议长佩洛西抵台访问，台北市长、民众党主席柯文哲表示欢迎，但他认为，台湾和美日交好却不必与中国大陆交恶。

佩洛西星期二晚抵达台北，作为美国政坛第三号人物，她是继美国众议院议长金里奇1997年访台后，25年来访台级别最高的美国政要。

柯文哲星期二（8月2日）深夜在面簿发文说，台湾是世界的台湾，对于能够协助台湾跨进世界的朋友都应张开双手欢迎。

他写道，美陆台关系牵一发动全身，“一个国家的人民，只要合法，都有权到其他国家旅游访问”，佩洛西不管作为美国公民，或者是美国众议院议长，来者是客，都表达欢迎。

柯文哲还提到，佩洛西此行受到大陆强烈反弹，直到出发前一刻，她都未将台湾列入出访计划。美国总统拜登一度表示，军方不认为此时访台是好主意。几天前，拜登与中国大陆国家主席习近平电话讲了两小时又17分钟，希望他们有一个彼此都能接受的妥协方案。但中国大陆海关总署宣布台湾100多家食品禁止进口，不知又有多少台湾农渔民受害。

柯文哲认为，台湾要保持自己的主体性，和美日交好，却不必与中国大陆交恶，“台湾应该左右逢源，而不是左右为难”。

他提到，美中僵局短期无解，但双方已经加强对话沟通歧见。夹在中间的台湾，更应该与中国大陆、美国保持畅通联络管道，才能有效避免危机。

他最后说，台湾是世界的台湾，对于能够协助台湾跨进世界的朋友都应张开双手欢迎；衷心期盼藉由与世界的交流，可以促进台湾周边乃至整个泛太平洋的和平愿景。