佩洛西华邮撰文：访台明确了美国与其民主伙伴站在一起

美国国会众议院议长佩洛西星期二晚间抵达台北，开启访台行程。美国《华盛顿邮报》同日刊出佩洛西署名文章。佩洛西在文章中说，中国大陆近年大幅加剧与台湾的紧张关系，面对大陆不断升高的武力威胁等，此次访台应该被视为一个明确的声明，即在台湾捍卫自己及其自由之际，美国与其民主伙伴台湾站在一起。

佩洛西同时也强调，此次访台完全不违背长期以来以台湾关系法、美中三个联合公报以及六项保证为指导的“一个中国”政策，美国继续反对单方面改变现状的行为。

根据美国众议院议长佩洛西办公室发布的文章内容，佩洛西回顾43年前的《台湾关系法》，称这是美国亚太外交政策最重要的支柱之一，确立了美国对民主台湾的承诺。美台之间的深厚情谊植基于共同的利益和价值观，包括自决和自治，民主和自由，人性尊严和人权等。

这部关系法还郑重承诺美国将支持台湾防御:“任何以非和平手段决定台湾未来的企图……都是对西太平洋地区和平与安全的威胁，也是美国的严重关切。”

佩洛西说，今天美国必须记得这份誓约，“我们必须支持台湾，这个强韧之岛”，她赞扬台湾从对抗疫情、提倡环境保育和气候变迁行动等，是“治理上的领导人”，也在和平、安全和经济活力居领导地位；但是这个充满活力、有强大民主制度的地方现在正受到威胁。



佩洛西说，近年北京大幅加剧与台湾的紧张，增加在台湾附近、甚至台湾防空识别区上的战机活动，导致美国国防部认为，中国军方“可能正在为一场以武力统一台湾的突发事态做准备。”中国大陆的行动还包括网络攻击，同时在经济上也打压台湾，施压全球企业切断与台湾的关系，恐吓与台湾合作的国家，限制中国大陆游客赴台。

佩洛西指出，面对大陆上述行为不断增加，此次访台应该被视为一个明确的声明，即在台湾捍卫自己及其自由之际，美国与其民主伙伴台湾站在一起。

佩洛西还说，这趟访问“完全不违背长期以来以台湾关系法、美中三个联合公报以及六项保证为指导的‘一个中国’政策，美国继续反对单方面改变现状的行为”；这趟访问是美国太平洋之行的一部分，聚焦共同安全、经济伙伴关系和民主治理。与台湾伙伴的讨论，将着重重新确认美国对这个岛屿的支持、提倡共同利益，包括促进一个自由、开放的印度—太平洋地区。

她说：“美国与台湾团结一致的重要性比以往任何时候都重要——不仅是对这座岛屿的2300万人，也是对其他数以百万计遭中国大陆压迫和威胁的人。”

