蔡英文会见佩洛西：对军事威胁不退缩 坚定维护主权

美国众议院议长佩洛西访台，台湾总统蔡英文上午在总统府会见佩洛西一行，也颁授给她“特种大绶卿云勋章”，表彰及感谢她对台湾长久以来的坚定支持，及对提升台美交流的卓著贡献。蔡英文致词时除了感谢佩洛西持续关注台湾的民主发展，也做出三点声明，强调台湾不会退缩，会坚定维护国家主权，坚守民主的防线。

根据台湾总统府的视频直播，蔡英文致词时说，非常欢迎佩洛西议长率团到访，佩洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要领袖，长期在各领域推动台美关系进展，非常感谢各位这次到台访问，展现美国对台湾坚若磐石的支持。

台湾总统蔡英文向美国众议院议长佩洛西颁授“特种大绶卿云勋章”，表彰及感谢她对台湾长久以来的坚定支持。（直播截图）

蔡英文指出，台湾与佩洛西议长有很深的渊源，在1999年10月，佩洛西议长曾访问台湾，当时特别关心921震灾的后续情况，在此后的20年，台湾不但走出了921震灾阴影，而且重建，更陆续克服各项挑战。

蔡英文表示，这20多年来，佩洛西议长也一直持续关注台湾的民主发展，长期支持台湾的国际参与，“我要对此表达最诚挚的感谢”。

“我也十分敬佩佩洛西议长长期以来坚定捍卫民主自由，努力守护人权价值。”蔡英文指出，佩洛西议长对于违反民主价值的言行，更是勇于挺身对抗，令人印象非常深刻，也很感动。

蔡英文说：“今年，俄罗斯入侵乌克兰，使台海安全成为世界关注的焦点。民主台湾一但受到侵略，整个印太地区安全都会受到巨大冲击。”蔡英文说，她在这里要特别传达台湾应对变局的几个基本态度。

第一，面对持续且刻意升高的军事威胁，台湾不会退缩，会坚定维护国家主权，坚守民主的防线，同时也希望和全世界民主国家团结合作，共同维护民主价值。

第二，台湾会尽最大努力强化本身自我防卫力量，并致力维护台海的和平稳定，让台湾可以成为区域安全的关键稳定的力量，确保自由开放的印太地区，以及全球贸易及供应链的稳定发展。

第三，台湾是美国可靠而且可信赖的合作伙伴，台湾会持续和美国国会及行政部门在印太区域安全、经济发展、人才培育以及供应链合作等各层面，强化合作，让台美关系可以进一步提升。

最后，蔡英文说，要再次感谢佩洛西议长和各位，在这关键时刻以行动表达对台湾坚定的支持，以及表达美国支持台湾自我防御的一贯政策。“特种大绶卿云勋章”的颁赠，代表台湾对佩洛西议长的感谢，也期待透过更多相互合作，持续提升台美关系。

美国众议院议长佩洛西与美国在台协会台北办事处处长孙晓雅（右）在星期三抵达台湾总统府。（视频截图）