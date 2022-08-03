大陆国台办批蔡英文挟洋自重把台湾推向灾难深渊

中国大陆国台办发言人马晓光星期三（8月3日）说，蔡英文及民进党勾结外部反华势力，执意推动佩洛西窜台，挟洋自重挑衅大陆，最终只会加速自身覆灭，把台湾推向灾难深渊。

根据新华社报道，马晓光指出，蔡英文及民进党长期以来顽固坚持“台独”立场，拒不承认“九二共识”，公然宣扬“两国论”，肆意攻击“一国两制”，在岛内全方位推行“去中国化”，操弄“法理台独”；刻意制造两岸对抗，绑架台湾民意，煽动社会民粹，极力打压岛内主张两岸关系和平发展与和平统一的正义力量与理性声音；勾结外部反华势力，在国际上从事“台独”分裂活动，置台海和平、台湾民众安危于不顾，执意推动佩洛西窜台，挟洋自重挑衅大陆，站在中华民族的对立面，严重破坏两岸关系和平发展，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。

马晓光说，国台办正告蔡英文及民进党，勾连外部势力进行谋“独”挑衅，以逞一己一党之私，最终只会加速自身覆灭，把台湾推向灾难深渊。历史已经并将继续证明，搞“台独”分裂绝不可能得逞，出卖国家民族利益必将遭到彻底失败。任何人、任何势力都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

美国众议院议长佩洛西星期二抵达台北开启访台行程。台湾总统蔡英文星期三上午在总统府会见佩洛西一行，并发表讲话强调，台湾不会退缩，会坚定维护主权，坚守民主的防线。