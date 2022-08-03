佩洛西赴台立法院：希望台湾在全世界能受到肯定

美国众议院议长佩洛西星期三（8月3日）上午前往台湾立法院。她在致词时说，台湾是全世界最自由的社会之一，在许多方面都有非常领先的成就，包括防疫方面更是突出，“我们非常赞赏台湾在这方面有这么多出色表现”，希望台湾在全世界能受到肯定，也期待未来美台能在相关领域继续合作。

据台湾联合新闻网报道，佩洛西说，非常感谢立法院副院长蔡其昌的热忱欢迎，很荣幸能和同事一起来到这里，也感谢刚才的溢美之词，尤其包括对美国国会的赞美，美对台许多法案推动都是来自于两党的大力支持，“你说我是台湾的朋友，我觉得对我来说是很大赞美”，但其实她是代表所有同事一起接受这项殊荣。

她称，当美国国会议员到海外出访通常有三个目的，一是安全，包括在美人民及全世界人民的安全，二是经济，希望将繁荣拓及全世界，第三则是关于治理。

佩洛西说，美国通过许多支持人权的法案，背后有许多是今天在座同事一同协助促成，包括众院外委会主席米克斯（Gregory Meeks），他是人权方面的倡导领袖，尤其刚提到好几条法案，背后都有他推动的力量。

她指出，美国国会许多人权相关法案是跨党派的，希望未来美台国会之间能有更多往来交流，这也是美国总统拜登提出印太相关战略之后，他们也大力支持的具体行动。

佩洛西认为，米克斯对人权法案背后有许多著力及大力倡议，他所做的一切反映美国对台湾人民友谊与对和平的支持，在座的退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano），他也深刻了解世界各地和平以及避免冲突的价值，因此她要特别赞赏他在世界各国对退伍军人方面各种福利支持。

针对蔡其昌提到美国通过的晶片法案，佩洛西说，在座议员都有共同的贡献，这个法案是很好的机会，让美国台湾双方在经济领域上共同合作，背后最重要推手之一就是岁计委员会副主席戴碧妮（Suzan DelBene），她之前在微软和私部门工作，相信待会交流可与在座分享。

佩洛西称，当安全与经济要连结时，就和伊利诺州议员克利胥纳莫提（Raja Krishnamoorthi）相关，他是情报委员会的成员，所负责领域是将晶片与国安及其他领域共同结合。

她说，如果是所有议题都要连结在一起，包括安全、外交、经济领域，纽泽西州议员金安迪（Andy Kim）就能扮演重要角色，他不但是外委会、军委会成员，之前也曾在国务院工作担任外交官，他可以教我们在外交礼仪及辞令上表现得更出色。

佩洛西称，透过刚才介绍，今天访团是非常有能力及有份量的，不论在经济、安全及战略思考议题，都能分享宝贵目的，今天来的另一目的，也是要倾听各位意见多多学习。

佩洛西认为，在治理方面，台湾是全世界最自由的社会之一，在许多方面都有非常领先的成就，包括防疫方面更是突出，防疫不只是公卫，同时也是国安、经济及治理议题，他们非常赞赏台湾在这方面有这么多出色表现，期待未来能在相关领域继续合作，也要感谢美国在台协会处长孙晓雅的各种贡献，她是非常有能力也卓越领导者，“非常骄傲她代表美国政府在台湾为我们行事。”

她说，接下来期待双方能互相交流，以更加了解有什么地方合作，并倾听意见向各位学习，包括气候变迁、也学习台湾出色的防疫成就，以及尊重人权，感谢台湾展现的友谊，希望台湾在全世界能受到肯定，感谢蔡其昌的美言及热忱欢迎。

谈话最后，佩洛西也提到，30年前她到北京天安门时，是以跨党派身份前往，当时除了要表达对人权支持，还要表达对中国不公平的贸易做法表示抗议，这也是国安议题，当时中国强迫许多企业进行技术转移，转移到流氓国家或让人有所疑虑的国家，国家、经济、治理都是息息相关的。 多年来，美国国会不断关注经济、治理、安全等议题，她期待接下来与台湾国会议员的交流。