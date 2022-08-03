台国防部称将反制任何侵害主权行为

针对中国大陆解放军在台湾周边密集演训，台湾国防部称，解放军部分演习区域“侵入中华民国领海、邻接区”，是破坏台海现状、危害区域安全的不理性行动，台军将反制。

综合台湾《自由时报》及中央社报道，台湾国防部星期三（8月3日）临时举行线上记者会，台湾国防部发言人孙立方说，解放军在台湾周边海空域实弹演习的相关作法，部分演习区域侵入“中华民国领海、邻接区”，危及国际航道，是挑战国际秩序破坏台海现状、危害区域安全的不理性行动。

孙立方说，台军坚决捍卫“国家主权”，有绝对能力、信心，负起守卫疆土责任，也会反制任何侵害“国家主权”的行动。

孙立方还说，台军已经加强战备，并严密掌握监控台海周边军事动态，会坚决捍卫“国家主权”，也有绝对能力负起守卫疆土的责任。但国防部并未下令前线部队可即时反击。

面对解放军封锁式的演训，孙立方针对台军战备整备因应回应说，依解放军威胁程度，台军按“战备规定”加强战备整备，预应各项敌情威胁。

孙立方还说，台军所有演训依照年度计划流路执行，人员休假、外散宿依照规定实施，并没有管制。

台湾外交部星期三也称，面对当前情势，台湾政府与美国等理念相近国家维持密切沟通协调，共同捍卫国际秩序，避免区域情势升高，维护台海及印太和平稳定。

美国众议院议长佩洛西星期二晚间不顾北京严厉警告抵台访问，解放军东部战区随即宣布，从当晚开始在台湾周边开展一系列联合军事行动。新华社发布的军演公告也显示，佩洛西离台后的8月4日至7日，解放军将在围绕台湾的六个海空域展开大规模军演，形同封锁台湾三天。

