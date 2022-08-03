赵少康：佩洛西访台给两岸军事形势带来颠覆性改变

美国众议院议长佩洛西到台访问，中广董事长赵少康星期三（8月3日）表示，佩洛西还没给台湾带来什么好处，已经引来一堆麻烦。他指出五个观察重点，包括大陆演习火力、包围张力有多强等。赵少康说，佩洛西来，给两岸军事形势带来颠覆性改变，海峡中线可能被突破，纵深进逼到本岛，包围台湾的军事演习成常态，像不定时炸弹，让台湾时时如坐针毡。

赵少康在个人面簿上写道，台湾实在很难拒绝佩洛西访台，加上民进党见猎心喜、推波助澜，借抗中转移民进党桃园市长参选人林智坚抄袭案，挟佩洛西增加年底选举的助力，“北京越抗议越反弹，民进党政府越高兴越起劲”。

赵少康说，北京调子拉得太高，文攻武吓，以为能够吓阻佩洛西访台，这是北京太不了解美国政治，结果昨晚佩洛西飞机一落地，解放军军机既没伴飞，也没加以击落，大陆网民一片悲痛哀嚎，愤怒反弹异常强烈，这是北京放任煽动民族主义的结果，把佩洛西访台视为对国家民族的奇耻大辱，把对美国的不满转变为对台湾的仇视。

赵少康还说，蓝军有如哑巴吃黄连，明明知道佩洛西来访是祸不是福，也不敢明白反对，还要表态支持，深怕又被戴上亲中卖台的帽子，影响年底选举。

赵少康认为，北京恐吓无效，因此大陆军队从星期二起，总共要进行10场军事演习，其中尤以包围台湾的六场演习最令人震惊，这是从来没有发生过的情况，从星期四开始连续三天，特意等佩洛西星期三傍晚离开台湾才进行演习，表示不针对美国，就是要教训台湾。

赵少康对此指出五个观察重点：一，演习火力、包围张力有多强？国际飞机航班及轮船会否从演习空隙进出台湾？还是全部停飞停驶？二，美军会否介入？三，台湾军队如何反制？四，星期三以后是否停止演习、鸣金收兵？还是会延长演习？会不会由演转战？五就算这次演习三天真的结束，以后大陆军队会不会没事就围岛演习，由三天变五天或更长？

赵少康认为，演习三天，台湾还可忍受，如果是演习七天、10天，台湾的天然气贮量还够不够？会不会断电？油呢？粮食呢？赵少康说，佩洛西来，给两岸军事形势带来颠覆性改变，海峡中线可能被突破，纵深进逼到本岛，包围台湾的军事演习成常态，像不定时炸弹，让台湾时时如坐针毡。

赵少康还说，除了军事，北京已经展开系列经济反制，包括禁止180多家食品厂商进口、禁止柑橘类、白带鱼进口、拒绝特定厂商往来、停止大陆天然砂输台，台湾去年赚了大陆1700亿美金，就算少了三分之一，也是蛮可怕的。民进党只知为自己的政治红利鼓吹台湾民族主义，完全不顾人民死活。

赵少康强调，两岸情势一向牵动台湾选举，年底选举会受到什么影响，目前还很难说，如果三天围岛演习结束就结束了，离选举还有三个月，影响不会太大，如果两岸冲突继续发展下去，若大陆的种种动作让台湾人民生气，对民进党选情有利；若让台湾人民害怕（军事和经济两方面），对民进党就不见得有利了。