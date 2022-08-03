佩洛西：中国大陆不能阻止任何人到访台湾

美国众议院议长佩洛西星期三（8月3日）在台湾总统府举行记者会时说，尽管中国大陆阻碍台湾参加某些会议，但不能阻止任何人到访台湾。

佩洛西在回答台湾媒体有关此次行程是否会为后续更多美国高层官员访台铺路，以及对中国大陆反制行动有何回应时作出上述表态。

她表明，访台行程是为了向台湾表达友谊的支持，也是一个让双方了解如何更好地合作的方式。

佩洛西批评北京说：“我想他们大惊小怪（make a big fuss），是因为我是议长。我不知道这是理由还是借口。”

佩洛西星期二晚上抵达台湾时，中国大陆空军苏-35型战机几乎同时穿越台湾海峡；解放军东部战区当晚宣布在台湾周边开展一系列联合军事行动；解放军也将于8月4日至7日在围绕台湾的六个海域和空域展开“重要军事训练行动”，以及组织实弹射击。

佩洛西说：“不论中国计划做什么，他们会在对自己最有利的时间点做。他们会用什么借口做，就另当别论。”

她强调要发出明确的信号，表明美国国会、参议院、民主党及共和党都致力维护台湾的安全，让台湾能最有效地捍卫自己。

佩洛西说，此次行程也是关于美台双方民主和自由的共同价值。

她还批评北京称：“至于中国国家主席是不是基于对自己政治形势的某些不安才剑拔弩张，这个我不知道……对我们而言，重要的是我们向台湾的成功致敬，我们一起为台湾的安全努力。”

这场记者会时长约20分钟，仅有三家媒体入场提问。