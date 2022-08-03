佩洛西获颁的特种大绶卿云勋章是什么？

台湾总统蔡英文星期三（8月3日）早上在总统府，颁授到访的美国众议院议长佩洛西特种大绶卿云勋章，以表彰及感谢佩洛西对台湾长久以来的坚定支持。什么是特种大绶卿云勋章？

据台湾NOWnews今日新闻报道，特种大绶卿云勋章是台湾授予非元首的外籍人士中，级别最高的勋章。除了佩洛西以外，中美洲国家伯利兹的总理布里塞尼奥（Johnny Briceño），以及法国前国防部长李察（Alain Richard）过去也获颁这个勋章。

卿云勋章是台湾的文职勋章。（台湾总统府官网）

卿云勋章是台湾的文职勋章。（台湾总统府官网）

卿云勋章为台湾的文职勋章，分为一至九等，1941年开始颁发，颁授对台湾著有勋劳的公务员，以及贡献卓著的非公务员或外籍人士。

根据《勋章条例》，在授予外籍人士时，一等勋章被称作特种大绶。有台湾媒体将该勋章称为“一级特种大绶卿云勋章”。

卿云勋章与台湾的另一个勋章“景星勋章”的受勋条件相同，但卿云勋章的勋位比景星勋章高。美国前国务卿蓬佩奥今年3月访台时，就获颁特种大绶景星勋章。

最早获得一级特种大绶卿云勋章的是已故总统蒋中正。孙中山的妻子宋庆龄，以及蒋中正的妻子宋美龄也曾以公务员之身份获颁。

自1972年起，历任副总统、行政院长、监察院长、司法院长等都几乎为一级特种大绶卿云勋章获颁者；至于非公务员身份的台湾人，截至目前为止只有台积电创办人张忠谋。

外籍人士方面，首位获颁者是时任泰国王后诗丽吉，其他获颁者还包括时任韩国国会议长丁一权、日本前首相安倍晋三的祖父岸信介。