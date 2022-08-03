【图集】解放军东部战区台湾周边联合演训 海巡06巡航

美国国会众议院议长佩洛西在北京严厉警告下坚持访台，中国大陆解放军东部战区星期三（8月3日）在台湾周边进行海空域实战化联合演训。

据东部战区微信公众号消息，东部战区星期三在台湾北部、西南、东南海空域，组织了由战区海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队等兵力参加的实战化联合演训。

东部战区说，此次演训重点演练联合封控、对海突击、对陆打击、制空作战等科目，检验了战区部队联合作战能力。

东部战区说，演训重点演练联合封控、对海突击、对陆打击、制空作战等科目。（东部战区微信公众号）

东部战区发布的消息还称，东部战区空军上午出动预警机、歼击机、轰炸机等多型先进战机，从多机场战斗起飞、到多空域执行任务，开展预警指挥、干扰压制、兵力进压等。

海军也在台湾周边海域开展联合封控和联合对陆对海打击等多课目针对性演练，海军任务舰艇依令抵达台湾以东预定海域，完成海上警戒封控布势，正与空中兵力联合开展海上封锁、对空拦截等课目训练，发挥海空协同一体封控实战能力。

东部战区海军星期三在台湾周边海域开展联合封控和联合对陆对海打击等多课目针对性演练。（东部战区微信公众号）

东部战区还说，已重点组织对台湾多方向高强度海空抵近慑压、海上多向进逼，检验部队联合作战能力。

另据央视军事报道，台湾海峡首艘大型巡航救助船“海巡06”轮星期三与厦门海事局、厦门海洋发展局、厦门海警局、东海救助局共七艘船艇组成编队，协同东海救助飞行队专业救助直升机，在厦漳海域开展巡航搜救一体化联合行动。

台湾海峡首艘大型巡航救助船“海巡06”轮星期三在厦漳海域巡航。（央视军事）

据报道，未来几天“海巡06”轮将继续在福建沿海水域开展巡航执法活动，维护台湾海峡水上交通安全。