蒋万安：大陆应悬崖勒马 民进党要好好处理两岸关系

美国众议院议长佩洛西访台，中国大陆军方宣布将展开针对性反制，同时禁止台湾100家商品进口等。台湾在野党国民党台北市长参选人蒋万安星期三（8月3日）呼吁大陆悬崖勒马，民进党政府也应该好好处理两岸关系，更呼吁民进党政府要肩负责任，协助遭禁止的农渔民找到出路。

根据联合报报道，蒋万安在一场活动中说，对于看到大陆可能在台湾周边进行实弹试射，他要坚定呼吁大陆悬崖勒马，民进党政府也应该依据宪法，好好处理两岸关系，赶快找到双方可对话的基础才是人民之福。

蒋万安还说，希望台湾人能支持这次承受最大压力的台湾军队，也希望佩洛西到台后更了解两岸关系，以及美国对台湾的重要性，并发挥影响力在美国国会加速推动台美双边贸易协定、ETA实质合作等，督促美国行政部门对台海和平、繁荣塑造更有利的环境。

针对佩洛西访台行程引发大陆反制，蒋万安表示，大陆禁了100家商品，他希望对岸知道这样过激的反应对两岸之间没有必要，民进党政府也要肩负责任，协助农渔民找到出路，不要让政治纷争影响到百姓生计。

蒋万安还说，他的立场坚定，“中华民国就是主权独立的国家”，本来就可以接待、邀请国际友人前来台湾，对岸实在不应该阻挡任何国际间交流 ，特别是美国国会与台湾立法机关、政府官员间的交流互动，这是很正常的事情。对岸任何过激反应不仅没必要，对两岸关系区域稳定也没帮助。

