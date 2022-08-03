蔡英文送凤梨酥 据报午宴备佩洛西最爱黑巧冰淇淋

美国众议院议长佩洛西周二晚抵达台北，开启访台行程。据了解，台湾总统蔡英文星期三（8月3日）中午设宴款待访团，餐会中特别准备了佩洛西最爱的“黑巧克力冰淇淋”。此外，蔡英文也在社交媒体上透露，自己还给佩洛西送上了台湾有名的甜点凤梨酥。

蔡英文在个人IG中展示了台湾特产凤梨酥，并说希望佩洛西在这一天的参访中，能感受台湾味。也希望台湾和美国互相扶持，做彼此坚实的伙伴，一起让民主的光芒更加闪耀。

蔡英文说，过去出访过境美国时，都会接到佩洛西议长电话，彼此曾针对台美议题交换意见，“谢谢佩洛西议长，长期以来坚定捍卫民主自由，努力守护人权价值，对于违反民主价值的言行，更是勇于挺身对抗，令人印象深刻，也很感动。”

另据东森新闻台报道，蔡英文上午与佩洛西会晤结束后，在台北宾馆设宴款待访团，据了解，在餐会中台湾方面贴心准备佩洛西最爱的“黑巧克力冰淇淋”。

佩洛西过去曾向媒体透露，自己最爱的就是“巧克力”，而且连早餐都要来一份“黑巧克力冰淇淋”。

她此前接受美国深夜脱口秀节目《The Late Late Show with James Corden》访问时，也跟外界分享她最爱的“巧克力”。

此次佩洛西访问台湾，网上就有讨论，“佩洛西早餐都吃哪个牌子冰淇淋”的相关八卦。

