国台办回应蔡英文授佩洛西勋章：政治闹剧

针对台湾总统蔡英文星期三（8月3日）上午颁授到访的美国众议院议长佩洛西特种大绶卿云勋章，大陆国台办发言人马晓光回应说，美国前国务卿蓬佩奥之流也接受过此类“勋章”，可以想象这是怎么一场政治闹剧。

根据环球网报道，马晓光在回答记者相关提问时说，佩洛西此次窜台是其一贯顽固挺台反华错误言行的进一步发展，性质十分恶劣。中国大陆严厉谴责和强烈抗议，并已宣布一系列坚决有力的反制措施。

马晓光说，民进党在“倚美谋独”的分裂道路上一条道走到黑，留下一连串奴颜婢膝的劣迹，必将付出越来越难以承受的代价，只能以失败告终。至于那个所谓“勋章”，大家都知道，以“撒谎、欺骗、偷盗”为荣、品行恶劣的蓬佩奥之流接受过此类“勋章”，可以想象民进党给佩洛西“授勋”是怎么一场政治闹剧。



蔡英文星期三（8月3日）在总统府颁授佩洛西特种大绶卿云勋章，以表彰及感谢佩洛西对台湾长久以来的坚定支持。

据了解，特种大绶卿云勋章是台湾授予非元首的外籍人士中，级别最高的勋章。除了佩洛西以外，中美洲国家伯利兹的总理布里塞尼奥（Johnny Briceño），以及法国前国防部长李察（Alain Richard）过去也获颁这个勋章。

此外，蓬佩奥今年3月访台时也获得类似的特种大绶景星勋章。

