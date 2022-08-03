制裁佩洛西？ 中国大陆外交部：该有的都会有

针对美国众议院议长佩洛西访台，中方是否将对佩洛西祭出制裁，中国大陆外交部称，该有的都会有，这些措施将坚决有力和有效、且会持续感受到的。

中国大陆外交部发言人华春莹星期三（8月3日）在例行新闻发布会上称，许多人在关心中国大陆政府如何反制佩洛西的访台行程，显示大家都认为佩洛西的这一行动是极其错误的，应该遭到惩罚。

她称，佩洛西的访台行程“严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重的冲击中美关系的政治基础，严重侵犯中国的主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，向‘台独’分裂势力发出严重的错误信号”。

中共中央台办、国防部星期二晚都第一时间发表了声明或者谈话予以谴责；中国外交部副部长谢峰第一时间召见了美国驻华大使伯恩斯，中国驻美大使秦刚第一时间向美国白宫国安会以及国务院都提出了严正的交涉。星期三早上中国国务委员兼外长王毅也就此发表了谈话，“中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整，由此产生的一切后果都由美方和‘台独’分裂势力负责，我们说到做到”。

华春莹说，至于具体的反制措施，现在能透露的是，“该有的都会有，有关措施将是坚决有力和有效的，美方和‘台独’势力他们会持续感受到的”。她强调，“回望每一次美方主动对中方挑起的挑衅，结果无一不是自取其辱，自食其果”，并称，最新的一个例子就是佩洛西等煽动香港黑暴势力，鼓吹“美丽风景线”，但恰恰加速了香港由乱及治，由治及兴，使东方明珠重新焕发出光彩，这次也毫不例外。

华春莹称，佩洛西之流尝试同“台独”分裂势力勾连，“以台制华”侵犯中国的主权和领土完整，是螳臂当道，不可能阻挡只会加速中国统一的历史进程。她也引用王毅称：“美方在台湾问题上背信弃义，公然玩火，与14亿中国人民公然为敌，绝不会有好下场。”