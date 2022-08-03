北大接受辞职 陈春花：会坚持拿起法律武器让真相大白

北京大学星期三（8月3日）发声明称，学校收到了陈春花老师的辞职申请，将按程序终止其聘用合同。原北大教授陈春花同日通过个人微信公号说，会坚持拿起法律武器，让真相大白，并一如既往坚持自己的定位。

拥有多个高级头衔的原北京大学教授陈春花被质疑学历问题，她获得工商管理博士的“爱尔兰欧洲大学”被认为是“野鸡”大学。北京大学宣传部工作人员此前回应称，已经关注到此事。

北京大学人事部在最新声明中指出，近期，学校对陈春花老师的有关情况进行了调查。学校国家发展研究院收到了陈春花老师的辞职申请，将终止其聘用合同。

陈春花同日通过个人微信公号“春暖花开”发表长文称，《与任正非：围炉日话》一文被扭曲、篡改，一些盗版书商为销售盗版她的系列管理书籍，在各大网络平台上发布大量虚假信息，为博眼球夸大编造事实，严重损害了相关企业的商誉和以及她的学术声誉。

陈春花说，她对这些由盗版机构引发的不实宣传炒作，给华为带来的困扰表示遗憾和歉意。就此事件而言，他们都是受害者。她一直在维权，虽力量有限但会一直坚持。她还说，本以为拿起法律的武器，可以找到有效的解决方案，并能够让她在开庭之时公布打假的结果，让真相大白。但是没有想到打假维权之路如此艰难，但是她依然会坚持下去。

陈春花在解释有关博士学历的部分时说，她从1992至1994年开始决定转向企业管理研究与教学这条路，转型之初就决定把研究“中国本土企业成长模式”作为核心脉络。她说自己毕业于华南工学院无线电技术专业，随后留校讲授马哲课程八年（期间于北师大进修学习哲学与伦理学）。之后决定就读新加坡国立大学工商管理硕士课程，学习管理学专业知识并了解中西文化的不同。

陈春花认为她还需要寻找到一个基于哲学或者价值观视角研究企业成长问题的导师，最后找到了复旦大学管理学首席教授苏东水，并在他的推荐下，就读了爱尔兰欧洲大学DBA，苏东水也愿意成为她的论文导师。于是这样她就同时开启了新国大课程的学习，以及跟随苏老师进行论文博士项目的学习和研究。

陈春花说，两年的学习过程很短暂，但是非常充实，课程论文研讨与学习，都是复旦及上海高校的博导授课和主持，引领她进入了一个全新的世界。在苏老师的悉心指导下，选定了以中国本土企业文化分析作为博士学位论文的选题，经认真研究并完成了近十万字的论文，通过了由七名博导、教授组成的答辩委员会考核，获得博士学位。

2003年2月，“中外合作办学条例”出台，执行时间同年9月，随后陈春花才知道所获得博士学位未被认证。陈春花强调，这段求学经历是在国家“中外合作办学条例”和学历学位认证相关规定出台之前。对于苏东水老师让读他的博士，至今仍然感激。

陈春花还解释了有关北大聘用过程的说明，她说，2000年5月，她已在华南理工获聘教授。在2003年学历学位认证相关规定出台后，在涉及到可能影响组织对她的聘用评价时，如2010年被新加坡国立大学商学院聘为客座教授，2016年入职北京大学国家发展研究院，她都如实告知博士学位未被认证的情况，以及自己求学的过程。

2015年在新希望六和股份有限公司任联席董事长兼首席执行官时，北大国发院姚院长多次发出邀请，希望她卸任后加盟北大国发院，她最终接受邀请。2016年在聘任过程中，国发院严格遵照聘任程序，前后经历了党政联席会讨论、学术委员会投票、 陈春花讲座、全体教师投票和全体正教授投票等过程。其中曾专门提出和讨论过她的博士学位问题，经过认真讨论，北大国发院更看重的是管理研究价值与实践经历，所以通过了对她的引进决定。在北大人事系统中，她的学位认证材料是新加坡国立大学硕士学位。

陈春花最后说，她十分热爱和珍惜所从事的研究工作，也更加感念北大所坚持的不唯学位、不拘一格、兼容并包的识人用人理念。她也非常理解事件本身在舆论发酵之下给相关方造成的困扰。期待此次所做说明能让事实得到澄清，让社会大众对事情的原委有客观公正的判断，并尽快消除事件所造成的误解和不良影响。

经过慎重考虑，她已做出决定。同时也将一如既往坚持自己的定位——对实践敬仰、守理论自信。继续面向中国企业管理的实际问题，总结中国企业成长模式及其规律，尤其是数字化时代的管理创新，并与中国企业一起成长。

