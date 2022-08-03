黄介正：北京对佩洛西访台的军事反制还未开始

美国众议院议长佩洛西昨晚访台，大陆的回应姿态比外界所预期的平淡，台湾淡江大学战略研究所副教授黄介正认为，北京的军事反制行动还没有开始，但没有烟硝的对抗可能已经在展开。

黄介正今天（8月3日）在《联合早报》直播节目《热点评论》中做出上述分析。

在回答有关北京昨晚并没有祭出强烈军事行动，是否是在准备秋后算账的主题时，他分析，从大局来看，中国大陆政府最在意的是自己本身的执政基础、国家社会稳定和伟大复兴赶考之路，因此北京必须要展现相当的战略定力。

另一方面，黄介正指出，大陆政府最在意的是美国掏空、虚化“一个中国”原则。无论是众多政治人物访台，台美间的国防合作，都会让北京觉得华府是在掏空一中原则。对于北京来说，这是一定要阻止的，眼看现在台海形势的变化，将促使北京把更多重心放到自身军事力量，来做出反制。

黄介正认为，整体上能够预见中国大陆对台的军事压力会加剧。“也许有人说好像北京的军事反应不够激烈，我个人认为，还没有开始。”

他并补充，从星期二下午台湾总统府官网就遭来自境外的强烈攻击，星期三早上台湾公共广播系统受到强烈网络攻击与入侵，显示“没有烟硝的对抗”可能已经展开。

他提醒，台湾的基础设施相当脆弱，电力，供应系统，无线通讯都有可能遭到攻击。台湾将感受到灰色区域对抗的压力，而他本人不希望变成大陆与台湾之间会暴发第四次台海危机。