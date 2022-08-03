陈时中：有朋友访台 大陆摆出这样的阵仗不恰当

美国众议院议长佩洛西访台，中国大陆军方宣布将展开军演，同时禁止台湾100家商品进口等。台湾执政党民进党台北市长参选人陈时中星期三（8月3日）对此表示，有朋友来台湾，大陆摆出这样的阵仗并不恰当，他相信在总统蔡英文的带领下可以奋发自强。

根据联合报报道，有媒体问面对中国大陆经济制裁、实弹军演，台湾付出代价太大的问题，陈时中认为，这要分两个方面来看，一个是中国大陆这样的行为到底恰当不恰当？他说：“我认为不恰当”，有朋友来台湾，大陆还摆出这样阵仗，是不洽当的行为。至于台湾付出的代价，陈时中说，自由民主都是有代价的，“我们平常心，在总统领导之下，我们奋发自强”。

被问到科技业是否会受到中国大陆经济制裁影响，陈时中表示，范围不至于这么大，而且台湾的产品也不是完全没竞争力，中国大陆可能就一些现在对岸有的东西去禁止，也有一些大陆没有的东西也无法停止，所有地方的竞争力都是要自立自强。

另外，佩洛西赞台湾防疫是典范，陈时中说，这是全民防疫的成果，这900多天来，全民跟指挥中心各层级的政府单位大家一起努力，“我们有这样的评价觉得很欣慰”。

针对台北市长柯文哲提出，与美日交好但不必与中国大陆交恶，台湾应“左右逢源”的说法，陈时中则说，“事实上就是很难左右逢源，在政治上想要左右逢源，最终就变成墙头草，在感情上想左右逢源最后变劈腿”。

陈时中说，相信大家都想要多方得利，可是事实上人生、政治各方面，都需要选择，“我们需要选择正确的路，走正确的路”。

