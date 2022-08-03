桃园国际机场和台北松山机场星期三（8月3日）至星期四有多家航班被取消，其中桃园机场星期四至少有51班航班被取消，但桃园机场官方强调这与中国大陆解放军的军演无关。

综合台湾《联合报》、东网、TVBS新闻网等报道，截至星期三中午，桃园机场共取消26班星期四的抵台航班，星期四从桃园机场起飞的航班也有25班被取消；松山机场也出现四班航班被取消的情况。

桃园机场官方称，有些航班被取消主要是受到冠病疫情影响，详细取消原因要以个别航空公司通知旅客的原因为主，目前航班起降也都正常，并强调没有受到陆方军演影响。

台湾民航局、中华航空、长荣航空均没有回应航班受影响的问题。星宇航空则称航空暂不受影响，台湾内部航空如华信、立荣也称航班正常。

美国众议院议长佩洛西星期二晚抵台进行访问后，中国大陆解放军东部战区当晚随即在台湾岛周边开展一系列联合军事行动。另外，解放军也将于8月4日至7日在围绕台湾的六个海域和空域展开“重要军事训练行动”，以及组织实弹射击。

因应大陆解放军的包围，台湾交通部星期三也召开会议，宣布除了会更改航班航路和高度，当局也正与日本及菲律宾进行替代航路协调进出台湾机场路线；海运部分，台湾交通部称，因无固定航线，只要船只避开演训区即可。台湾交通部航港局也于星期三发布航船布告，警示周边海域船舶避开演训区域，改以替代航线方式进出基隆港、苏澳港、台北港、高雄港、安平港、花莲港及和平港。