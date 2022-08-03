大陆台商谴责佩洛西访台 多名台艺人表态“只有一个中国”

美国众议院议长佩洛西访台挑动两岸敏感政治神经，在中国大陆发展的台商发布声明谴责佩洛西访台，欧阳娜娜等多名在大陆发展的台湾艺人也纷纷表态强调“只有一个中国”。

综合台湾《联合报》和中央社报道，全国台湾同胞投资企业联谊会星期三（8月3日）发表声明，称在当前两岸关系本就紧张的背景下，佩洛西的访台行程严重破坏两岸关系和中国和平统一进程，损害台湾民众的切身利益。

声明称，过去在“九二共识”的基础上，两岸关系和平发展、交流合作的累累硕果，台商与两岸同胞一起共用两岸关系和平发展的红利。“众所周知，当前两岸关系紧张的症结在于台湾当局背弃九二共识、推动台独进程。”如今，台湾挟洋自重、绑架民意，给包含广大台商在内的台湾民众带来巨大伤害。

除了台商，包含欧阳娜娜、杨丞琳、郭采洁等在中国大陆发展的多名台湾艺人，星期二晚陆续在微博转发央视新闻的贴文，并在内文写下“只有一个中国”。

此外，台湾艺人田馥甄（Hebe）星期二在社群媒体分享这几天在台湾阿里山等地出游的照片，其中一张是她坐在餐厅吃着意大利面的照片。但因为佩洛西是意大利裔，加上田馥甄并没有如其他台湾艺人在微博发表“只有一个中国”的声明，被中国大陆网民质疑是“台独”。

有中国大陆网民在微博发文“建议封杀田馥甄”，要求她“别再来中国”。但也有网民称，不认为这有任何“台独”的意涵，不应过于敏感。