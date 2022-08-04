泽连斯基称希望与习近平直接会谈助结束俄乌战争

乌克兰总统泽连斯基说，他希望能与中国国家主席习近平“直接会谈”（direct talks），以寻求中国通过经济和政治举措对俄罗斯施压，帮助结束俄罗斯对乌克兰的入侵行动。

香港《南华早报》星期四（8月4日）刊登泽连斯基的专访报道。泽连斯基在受访时说，中国是一个非常强大的国家，是一个强大的经济体，加上中国是联合国安理会的常任理事国，因此中国能在政治、经济上影响俄罗斯。

他说：“我想直接谈谈。我在一年前与习近平主席有过一次对话。”“自今年2月24日的大规模侵略以来，我们正式要求进行对话，但我们（还没有）与中国进行任何对话，尽管我认为那很有帮助。”

泽连斯基指出，习近平是为数不多至少一次访问过乌克兰的世界领导人之一。虽然泽连斯基希望中国对俄乌战争采取不同的态度，但他也说，他一直希望乌克兰和中国之间的关系能够得到强化，并且每年能取得进展。泽连斯基还补充道，习近平在去年对话时热情地回忆了他与乌克兰的关系。

根据乌克兰驻华大使馆数据，2021年中国在乌克兰主要贸易伙伴中排名第一，双边贸易额为189亿美元（260亿新元）。

泽连斯基说，相信中国和乌克兰都秉持着相似的价值，比如对家庭和孩子的爱，且每个人都希望能生活在和平稳定中。

泽连斯基说，他理解中国希望对这场战争保持平衡的态度，但重点是要注意到这场冲突是以俄罗斯无端入侵乌克兰主权领土为前提。中国作为一个大国和强国，他希望中国能检讨自己对俄罗斯联邦采取的态度。

他敦促中国能利用它在联合国安理会的地位，向各国展示“俄罗斯需要遵守国际规范”。此外，他希望中国能限制与俄罗斯之间的贸易，直到战争结束。泽连斯基认为，中国有经济杠杆来迫使俄罗斯结束战争，如果俄罗斯没有中国的市场，那俄罗斯将完全陷入经济孤立的困境。

此外，他也提到，目前俄罗斯在各个领域都面临西方国家的严厉制裁，因此目前俄罗斯正从西方外交范围之外的亚洲国家采购半导体来制造武器。基辅的情报部门像在中国一样有效地工作，因此乌克兰政府很清楚莫斯科在这方面向哪些国家寻求援助。

但泽连斯基说，他不希望对这些国家指手画脚，而是希望能集中精力团结整个世界，反对俄罗斯的暴政。

被问及是否欢迎中国对重建国家进行援助时，泽连斯基说，俄罗斯的导弹攻击已经摧毁了乌克兰多个城市的基础设施，他希望中国、中国企业，和整个世界都能为这个进程做出贡献。“我真的希望整个世界都能在这个过程中团结起来。”

自俄罗斯今年2月24日入侵乌克兰以来，西方国家、日本等国都对俄罗斯采取了严厉的制裁措施，但目前为止，中国和印度拒绝制裁俄罗斯，多次强调希望能通过对话来解决俄乌之间的冲突。

俄罗斯驻新加坡特使库达舍夫（Nikolay Kudashev）星期一接受《南华早报》采访时说，尽管俄罗斯面临西方国家的制裁和指责，但莫斯科在亚洲的地位仍然没有动摇，而且俄罗斯在亚洲的印象仍是“雪白的”（snow-white），他还说西方国家孤立俄罗斯而采取的举措已经失败。

自冲突爆发以来，泽连斯基通过社交媒体，以及接受数十家媒体的专访，向国际社会要求各国对乌克兰提供更多援助，这也是泽连斯基首次接受亚洲媒体的专访。