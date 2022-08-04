解放军无人机首次飞过金门 台军射信号弹示警驱离

中国大陆星期三（8月3日）再对美国众议院议长佩洛西访台发出军事震慑。大陆无人机星期三晚间飞过金门和北碇地区，这是大陆无人机首次飞过金门。

综合中时新闻网和路透社报道，台湾陆军金门防卫指挥部星期四通报，金门、北碇地区星期三晚间均发现不明飞行器掠过上空，经比对分析判断为无人机。台湾部队依作业程序射击信号弹示警驱离，并保持警戒及实施隐掩蔽作为。

指挥部政战主任张荣顺指出，这两架无人机分别在星期三晚上9时和10时两次飞入金门地区，相信这些无人机是在收集有关台湾在离岛的安全部署的情报。

《中时》报道称，这是继上月28日大陆解放军两次派遣无人机飞过马祖以来，金门首次出现无人机飞过的情况。

张荣顺称，防区运用联合情监侦手段，可全般掌握周边动态，且营区、设施及阵地伪装皆依规定实施，遇突发状况均有能力即时应处。

另据台湾国防部星期三发布的台海周边空域空情动态，当天还有27架解放军军机在台海空域活动，其中有22架越过海峡中线。

佩洛西星期二（8月2日）晚上抵达台北，对台湾展开19小时访问。中国大陆解放军东部战区星期二晚上起在台湾周边开展一系列联合军事行动。佩洛西离台后的8月4日至7日，解放军还将在包围台湾的六个海空域展开大规模军演，并组织实弹射击。