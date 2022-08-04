港议员：无需跟随中央对台商品实施进口禁令

美国众议院议长佩洛西访台行程引起北京强烈反弹，中国大陆暂停进口了数百种台湾食品、农渔产品，同时暂停对台出口天然砂。不过香港立法会进出口界议员、民建联黄英豪认为，香港实行“一国两制”，是独立关税区，无需跟进大陆的进口禁令。

据网媒“香港01”报道，黄英豪受访时说，香港是独立关税区，可以独立制定关税和贸易政策，目前不认为香港需要改变贸易政策。不过，如果有台湾商品经香港进口中国大陆，则需要遵守大陆的相关规定。

他还称，中国国家主席习近平提到香港要连接全世界，巩固国际贸易中心地位，因此他认为目前无需改变香港的进出口政策，特区政府的声明也没提及贸易政策。但他也指出，解放军将在台海进行军演，设立多个禁飞区和禁航区，将大大影响台湾航运，台湾商品必然较难运抵香港。

被问及立法会日后会否做出进一步行动，黄英豪称，议员发声明谴责是恰当回应，未来会否再有行动要视乎中央及特区政府涉台部门会否改变政策。

佩洛西访台后，港府及全体议员均发声明，表态全力支持及配合国家的反制措施，以捍卫主权及尊严。港府发言人还称，特区政府坚决反对任何外部势力干预中国内部事务，全力支持和配合中央采取的一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。特区政府会密切留意事态发展，并与中央人民政府保持联系。