台陆委会吁大陆通报杨智渊被拘信息

一名台湾籍男子杨智渊星期三（8月3日）被指长期从事“台独”分裂活动而遭中国大陆国家安全机关拘留，台湾陆委会当晚表示严正抗议，并呼吁大陆立刻公布关押地点、违反法令和限制人身自由等事项，并依据协议通报杨智渊被拘留信息。

据台湾《联合报》报道，陆委会星期三晚说，经与法务部及刑事局联系初步了解，台湾相关单位尚未接获大陆通报有关限制杨智渊人身自由的消息。对于大陆以国家安全为由拘留在陆台湾民众，陆委会强调，“绝对反对并表达严正抗议”。

陆委会称，已联系法务部及刑事局将透过协议管道向陆方有关部门反映，要求陆方确实依据“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”向台湾通报，并应保障当事人的司法正当程序与应有权益。

台湾行政院发言人罗秉成星期四也说，截至星期四，台湾法务部、陆委会并没有获得大陆通报有杨姓人士遭大陆拘捕的事实和资料。

罗秉成还称，两岸在共同打击、司法案件通报，都有既定机制，对相关人身自由、言论自由，应予以尊重，不要滥捕也不要滥权，影响台湾人在大陆相关权益。

据央视新闻报道，杨智渊已在星期三被浙江省温州市国家安全局实施刑事拘传审查。杨智渊被指长期鼓吹“台独”理念，成立“台独”相关组织“台湾民族党”，以“推动台湾成为主权独立国家并加入联合国”为目标，呼吁“公投建国”，推行“急独”路线，策划实施“台独”运动。

台湾媒体消息称，杨智渊是台湾民族党副主席，多年来活跃于社会运动和政治抗争活动，包括呛马大游行、野草莓学运等。