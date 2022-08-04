中国上半年服务进出口总额同比增长21.6%

中国商务部通报，中国今年上半年服务进出口总额同比增长21.6%。

据中国商务部官网星期三（8月3日）发布的消息，商务部服贸司负责人介绍2022年上半年中国服务贸易发展情况。

据介绍，中国服务贸易今年上半年保持较快增长。服务进出口总额2万8910亿元（人民币，下同，5908亿新元），同比增长21.6%；其中服务出口1万4059亿元，增长24.6%；进口1万4851亿元，增长18.9%。服务出口增幅大于进口5.7个百分点，带动服务贸易逆差下降34.3%至791.9亿元。6月当月，中国服务进出口总额5253亿元，同比增长19.6%。

负责人续称，中国服务进出口增长主要呈现知识密集型服务贸易继续平稳增长、旅行服务进出口继续恢复的特点。

知识密集型服务贸易方面，负责人称，上半年，知识密集型服务进出口1万2144亿元，增长9.8%。其中，知识密集型服务出口6828亿元，增长13.1%，出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务；知识密集型服务进口5316.9亿元，增长5.9%，进口增长较快的领域是保险服务，增速达82.1%。

旅行服务进出口方面，中国旅行服务进出口3935.5亿元，增长8.2%，其中出口下降21.8%，进口增长11.6%。剔除旅行服务，上半年中国服务进出口增长24%，其中出口增长26.2%，进口增长21.5%；与2019年同期相比，服务进出口增长52.8%，其中出口增长67.8%，进口增长37.6%。