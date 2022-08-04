王毅：亚细安—中国全面战略伙伴关系起步有力 开局良好

中国国务委员兼外长王毅说，亚细安和中国的全面战略伙伴关系“起步有力，开局良好”。他说，中国将着力为本区域和世界经济复苏提供更大的动能，也为亚细安各国提供更多的发展机遇。

亚细安—中国扩大外长会议星期四（8月4日）早上在柬埔寨金边的索卡酒店召开。王毅致开场白时，对亚细安将纪念成立55周年，表示热烈祝贺，也对亚细安共同体取得的成就，感到高兴，期待亚细安实现更大的发展。

去年11月，亚细安和中国将关系升级为全面战略伙伴关系。王毅说，短短半年多时间，中国和亚细安在各领域的合作，都取得可喜的进展。

例如，在安全方面，王毅说：“双方加强战略沟通，携手应对各种外溢效应的挑战，共同维护本地区得来不易的和平、稳定局面。”

在贸易方面，王毅说，亚细安和中国共同实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），推进自贸区升级后续谈判的可行性研究。

亚细安和中国也继续是彼此最大的贸易伙伴，上半年贸易额超过4500亿美元（约6200亿新元），同比增长11.5%。

今年是亚细安—中国可持续发展合作年。王毅说，双方也开展了20多项活动与合作，正在商谈共建清洁能源合作中心，将举行应对气候变化与生态环境对话。

王毅在会议上神态轻松，入场后与印度尼西亚外长雷特诺短暂交谈后入座。他随后起身上台与亚细安外长合照时，也同我国外交部长维文医生握手。