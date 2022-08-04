河南民权县对全域人员赋红黄码

中国河南商丘市民权县将采取更加严厉的管控措施，决定对全域人员赋码管理，其中高风险区人员赋红码管理，中风险区人员赋黄码管理。

据《商丘日报》星期三（8月3日）报道，商丘市民权县发出“全域人员赋码管理通知”，决定对全域人员赋码管理，其中绿洲街道、南华街道、北关镇、王桥镇、老颜集乡、白云寺镇、野岗镇等七个高风险区人员赋红码管理；伯党乡、花园乡、胡集乡、人和镇、双塔镇、孙六镇、王庄寨镇、林七乡、褚庙乡、庄子镇、程庄镇、龙塘镇等12个中风险区人员赋黄码管理。

据第一财经网报道，自7月25日以来，民权县已经静态管理超过九天，并提到，“对7月20日以来进入民权县域停留四小时以上，目前已离开民权县域人员赋黄码管理”。

但8月3日晚间，民权县管控措施进一步升级后，有网民称，目前人已经离开民权身处郑州，但也被赋了红码。

此前，民权县12345热线工作人员解释称，赋码主要是为了防止疫情外溢采取的措施，如果人在河南省内，可以找当前所在地的社区开“转码证明”后提交转码申请。此外，黄码目前只会影响到“豫康码”的颜色，不会影响到外省市的健康码颜色。

商丘市民权县位于河南省东部，下辖17个乡镇和两个街道。国务院客户端小程序显示，截至8月4日零时，民权县共有高风险区18个，中风险区八个，而且都是以村和小区的单位来划分。而按照商丘市民权县发出的最新“全域人员赋码管理通知”，全县的19个乡镇街道中，七个被划为了高风险区，12个被划为了中风险区。

根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，发生本土疫情后，根据病例和无症状感染者的活动轨迹和疫情传播风险大小划定高、中、低风险区域。将病例和无症状感染者居住地，以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域，划为高风险区。高风险区原则上以居住小区（村）为单位划定。

报道称，民权县在此次赋码调整时所述的风险区域划分并不符合第九版的规定，与其之前上报给国务院的风险区域也有较大的差异。