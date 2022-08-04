王毅：坚决抵制美国公然挑衅和政治赌博

中国大陆国务委员兼外长王毅星期四（8月4日）再针对美国众议院议长佩洛西访台，批评美国违背双边承诺，支持分裂主义。他强调，中国将坚决抵制美国的公然挑衅和政治赌博。

据央视新闻客户端报道，王毅星期四在金边出席东亚合作系列外长会期间称，佩洛西的访台行程是“对中国人民与爱好和平的地区各国人民的公然挑衅，是必然带来恶劣影响的一场政治赌博”。

王毅称：“佩洛西的表演，是美国政治、美国外交和美国信誉的再一次破产，证明美国是台海和平的最大破坏者，是地区稳定的最大麻烦制造者，证明美国的印太战略极其具有对抗性和危害性，证明美国对国际规则的虚伪与双标。”

他强调，如果不对美国的行径予以坚决抵制，尊重主权和领土完整的国际关系原则将成为一纸空文，各种分裂分子和极端势力将会变本加厉，本地区得来不易的和平稳定局面将受到严重损害。

王毅称，这次事件由美国一手策划和挑起，前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。为避免这场强加于中国的危机，中方做出了最大程度的外交努力。但中国同时绝不会容许危害中国的核心利益和民族复兴进程；绝不会坐视美国打“台湾牌”服务国内政治和政客的私欲；绝不会姑息在本地区制造紧张、挑动对抗和策动分裂。

他还称，中国当前和今后采取的综合措施，是必要、及时的防守反制，经过慎重考虑和认真评估，旨在维护国家主权和安全，符合国际法和国内法，是对挑衅者的警示，也是对地区稳定和台海和平的维护。他并呼吁各方应认清当前危机的肇因和实质，共同反对美国的冒险与挑衅，继续支持中方的立场与举措，共同维护地区和台海和平。

中国大陆解放军已于星期四（8月4日）中午12时起在台湾环岛六大区域开始进行军事演训行动，组织实弹射击，并警告演训期间有关船只和飞行器不得进入有关海域和空域。