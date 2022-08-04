《人民日报》：强化制裁“台独”分子 可缺席审判

美国众议院议长佩洛西在台湾开展19个小时的访问行程后，《人民日报》星期四（8月4日）刊文，称强化制裁“台独”措施势在必行，可从实施一般惩戒变为刑事追责，且终身有效，也可依法进行缺席审判。

中共中央机关报《人民日报》星期四刊登中国人民大学两岸研究中心主任王英津的《大陆对“台独”挑衅强化制裁措施》文章。

文章指出，强化制裁“台独”措施有两个面向，首先是大陆方面基于“惩罚台独顽固分子”的需要，进一步公开“台独顽固分子”清单；

另一方面要进一步加大追责力度，从实施一般惩戒变为刑事追责，并终身有效。倘若“台独”势力继续挑衅，大陆方面将启动刑事司法程序，依据刑法、刑事诉讼法追究清单在列“台独顽固分子”的刑事责任。

文章称，大陆方面可通过双边或多边国际刑事司法协助机制将“台独顽固分子”缉拿归案、绳之以法。即使有些人暂时无法缉拿归案，也可依法对其进行缺席审判、定罪量刑。

佩洛西的访台行程引起中国大陆强烈反弹。中国大陆国台办星期三宣布，将对“台独顽固分子”采取刑事惩罚措施，依法终身追责，后续又公布“涉及台独关联机构与企业”，还拘留台湾籍男子杨智渊，指他长期从事“台独”分裂活动。

国台办去年曾点名台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮为“台独顽固分子”，并禁止本人和家族进入中国大陆、香港和澳门，不允许关联企业和金主在大陆获利。国台办发言人马晓光星期四再点名台湾驻美代表萧美琴，指她“卖力策动美方政界人士赴台”，“搞台独分裂，必将遭到历史清算”。