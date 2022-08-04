台湾证实中国大陆向台周边海域发射11枚东风导弹

台湾国防部公布，中国大陆在星期四（8月4日）下午1时56分至下午4时，向台湾北部、南部及东部周边海域发射了11枚东风系列弹道导弹。

综合台湾《自由时报》和联合新闻网报道，台湾国防部说，军方运用各种预警监侦机制，即时掌握发射动态，启动相关防御系统，并强化战备整备，并指大陆的做法是破坏区域和平的不理性行动，国防部对此表达谴责。

台湾国防部也公布，大陆军方下午在马祖、乌丘、东引周边地区，进行远程火箭等实弹射击。台湾防区部队加强监控及戒备。

国防部称，中国大陆展开军演以来，台湾军方在马祖、乌丘、东引等外离岛地区的守军强化戒备，发现大陆军方下午在周边地区，进行远程火箭等实弹射击。

国防部早前也在“国防部发言人”面簿上指中国大陆在台湾周边海空域举行实弹演习，是意图改变现状、破坏区域和平稳定的不理性行为，台湾军方对此将持续加强戒备，各级部队于日常演训之场区正常运作，严密监控台海及外离岛周边敌情状况、适切应处。

国防部也强调，将秉持备战不求战之原则，更以不升高冲突、不引发争端的态度，三军协力并运用全民总力，“共同维护国家安全及主权领土完整”。

解放军东部战区则公布，东部战区陆军部队星期四下午1时许对台湾海峡东部特定区域实施远程火力实弹射击，取得预期效果。