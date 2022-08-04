中国国防部：中国军队说话是算数的

中国国防部新闻发言人谭克非称，“中国军队说话是算数的”，并表明中国人民解放军东部战区在台湾的军演，“就是针对美台勾连的严正震慑”。

根据中国国防部星期四（8月4日）下午发布的新闻稿，谭克非重申美众议院议长佩洛西8月2日的访台行程，与美国不支持“台独”的承诺背道而驰，是对中国严重的政治挑衅，是对中美两国两军关系的严重破坏，是对台海和平稳定的巨大冲击和威胁。

他表明，中国对此强烈愤慨、强烈反对，并强调“中国军队说话是算数的”。

他说：“中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合对海突击、对陆打击、制空作战等多科目针对性演练，组织精导武器实弹射击，就是针对美台勾连的严正震慑。”

中国大陆军方从8月4日中午12时至星期天（7日）中午12时，在台湾周围六个地点展开实战演训。台湾国防部公布，大陆在4日下午约1时56分起，向台湾东北部、西南部周边海域，发射多枚东风系列弹道导弹。

谭克非警告美国和民进党当局，“以台制华”注定徒劳，“挟洋自重”没有出路。美台勾连挑衅只会将台湾推向灾难深渊，只会给广大台湾同胞带来深重祸害。

他说，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿中国人民的坚定意志，中国实现完全统一是不可阻挡的历史潮流。民意不可违，玩火必自焚。中国将坚决捍卫国家主权和领土完整，绝不为任何形式的“台独”行径和外部干涉留下任何空间。