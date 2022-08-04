大陆回应七国和欧盟外长声明：中国有权维护主权和领土完整

针对七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表发表联合声明，表示对中国大陆解放军在台湾进行军训感到担忧，大陆外交部回应，中国有权维护主权和领土完整，“今天的中国也不是100多年前任人欺负、任人宰割的旧中国，他们的列强梦应该醒醒了”。

中国大陆外交部发言人华春莹星期四（8月4日）在例行新闻发布会上称，当前台海局势持续紧张，根本原因是美国不顾中方强烈反对和严正交涉，让美国众议院议长佩洛西搭乘美国军机访台。

她称，佩洛西的访台行程严重损害国际关系基本原则和中国主权领土完整。她强调：“美方恶意挑衅在先，中方正当防卫在后。面对公然侵犯中国主权和领土完整的各种挑衅，中方采取反制措施都是正当的，也必然是坚决的、有力的。”

华春莹提到，“一个中国”原则是七国同中国建交的重要政治基础，只有一个版本一种含义，即“世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府”，七国政府的立法机构负责人理应遵守政府承认和承诺的外交政策。如果有关国家政府对违反本国外交政策行为无所作为，只能证明政治功能治理无效，在国际上背信弃义。

她还强调，七国集团代表不了国际社会，只代表极少数观点。

七国集团外长与欧盟外交政策高级代表星期三发布联合声明，表示对中国“最近宣布的威胁行动感到担忧，特别是实弹演习和经济胁迫，这可能会导致不必要的升级”。