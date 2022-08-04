江西省人大常委会原副主任龚建华被公诉

江西省人大常委会原副主任龚建华涉嫌受贿，已被检察机关提起公诉。

据“最高人民检察院”微信公众号星期四（8月4日）发布的消息，龚建华涉嫌受贿一案由国家监委调查终结，经最高检指定，由福建省漳州市人民检察院审查起诉。近日，漳州市人民检察院已向漳州市中级人民法院提起公诉。

检方指控，龚建华利用担任南昌市委副书记、副市长，宜春市委副书记、市长，抚州市委书记，江西省委常委、南昌市委书记，江西省人大常委会副主任等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

龚建华已在今年5月10日被“双开”。中纪委当时的通报指出，龚建华背离“两个维护”，组织“小圈子”“小团伙”，搞“七个有之”，污染政治生态，将党和国家的荣誉私相授受；打探中央巡视、纪律审查事项，违规干预和插手司法活动等。

通报还称，龚建华大搞权力寻租和家族式腐败，利用职务便利为他人在土地出让、项目开发等方面谋利，并非法收受巨额财物。

中共中央纪委国家监委2021年11月发布龚建华主动投案的消息，龚建华是2017年中共十九大以来江西官场落马的“第四虎”，也是继涉虚拟货币挖矿被“双开”的江西政协原副主席肖毅之后，第二名被查的江西抚州原市委书记。