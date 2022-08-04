下午察：胡锡进成“背锅侠”？

美国众议院议长佩洛西离开台湾，中国大陆的环岛军事演习随即开始，而官媒《环球时报》前总编胡锡进，此时却成了舆论的靶心。



佩洛西访台是本周最受瞩目的事件，不仅因为此行涉及到极其敏感的两岸关系和紧张正在加剧的中美关系，还因为网上盛传，若佩洛西真的访台，解放军有“伴飞”甚至“击落”其专机的可能。



这个调子一起，基本就把佩洛西是否访台的戏剧张力直接拉满，让全球网民的心跳都跟着佩洛西的飞机行踪一起一落。



最终，佩洛西乘坐的班机星期二（8月2日）晚上安全落地台北，北京随即宣布在8月4日至7日举行环岛军演。这场军演的规模前所未有，可大陆网民却普遍觉得“失望”、“有落差”。

中国大陆星期四开始进行环岛军事演习。（法新社）

胡锡进被炮轰



红三代、网红评论员“兔主席”星期三在网上炮轰胡锡进称，调门拔得过高，会损伤积极性和士气，也可能会透支政府公信力。而整个事件如何发生的呢？他把矛头直接指向了胡锡进。



实际上，在佩洛西访台前，“兔主席”星期一（8月1日）就曾发文不点名批评“网上有些评论家成天鼓吹采取军事行动......这种行为是非常危险的”。他也隐晦的说，这样的人的行为收益（个人流量）和中国面临的整体风险完全不对等。



在佩洛西落地后，“兔主席”直接指名道姓，称胡锡进利用政府公信力背书，宣传自己的观点来影响舆论，最终获取的则是有可能变现的个人流量。



“兔主席”还说，胡锡进有非常强的“体制内”光环，“给外人（包括外媒）营造出一种‘权威人士’的特殊身份”，但屡次三番在一些重大问题上，甚至大是大非问题上，缺乏判断，也缺乏准确信息源。



胡锡进被红三代、网红评论员“兔主席”在网上炮轰。（互联网）

他质问，对于像胡锡进这样有特殊身份的退休人士，退休后继续高调甚至加码发表言论，是否合适？



随后，网上一些自媒体也开始讨伐胡锡进，认为“现在的尴尬局面，老胡负有不可推卸的责任”，他的言论“直接导致国家和军队的声誉受损”、“误国害民”，要求“调查胡锡进”。



还有文章认为，是胡锡进一己之力，才有了洛佩西访台的举世瞩目，而胡锡进在这个过程中也获取了巨大流量。



面对排山倒海的指责，胡锡进坐不住了。星期三晚上，他在个人微博发文回击，质问给他“扣帽子”的人， 当他在外网上使出全部力气恐吓佩洛西和美国政府时，他们在哪？他在佩洛西降落后承受网民失望怨气的时候，这些人又在哪？



胡锡进也直接回应了“流量变现”的说法，称他从来不知道流量这么值钱。



“兔主席”星期四一早再发长文，指中国大陆政府和官方媒体严正公布对台军事演训及系列反制措施时，网民没有感受到来自国家的巨大正能量，反而被“泄气”、“失望”、“沮丧”等负能量包围；历史空前的军演一下变得“索然无味”，胡锡进应对此承担主体责任，而且他“欠全国人民一个道歉”。

胡锡进也没有就此罢休，星期四下午5时也发了一篇长文，直接针对“兔主席”，点出他是“80年代一位省委书记的孙子，曾在英美求学”，“在美国著名研究机构工作过”，“展示了他的不凡功底”。

胡锡进称，一直视“兔主席”为共同维护中国国家利益的友军，所以对他“不搞倒我誓不罢休的样子深感不解”。

胡锡进说，舆论场上相互批评是应该的，但不应搞诛心之论，不应害人。爱国阵营应该很庞大，声音也应该是多元的，而不是只有一个“正确的声音”。

胡锡进在佩洛西访台前放了什么狠话？



7月19日，佩洛西打算访台的消息一出来，常年活跃在舆情第一线的胡锡进就立即跟上。



胡锡进当天就发出一条微博，首次提出“伴飞”。他说，解放军战机可以选择在适当距离上“伴飞”佩洛西的专机，与其同时进入台湾岛，掠过其降落机场的上空，然后穿越台湾岛返回大陆。



一周后，胡锡进再度提到“伴飞”说：期待解放军战机做一次了不起的“伴飞”，随佩洛西的座机一起飞到台湾本岛上空去，开辟解放军战机在台湾上空巡航的伟大先例。



胡锡进的“伴飞”言论在社交媒体上引起轰动，也引发了全民热议。



就在佩洛西亚太行前夕，胡锡进7月29日再在微博和推特上放出更狠的话：如果美军战机执意伴飞、护送佩洛西访台，解放军可以将其击落。



这条推文在微博获得近12万点赞，进一步推高了大陆网民的爱国热情，许多网民留言赞“老胡霸气！”



这番言论也引起了外媒注意，甚至登上头条。美国有线电视新闻网（CNN）在报道中将胡锡进和佩洛西的照片还放到了一起，有网民转发了这张同框照片说：“一个老胡顶整个五角大楼和里根号。”胡锡进则转发网民推文并说：“因为我不是一个人，我身后是千百万中国爱国网友。”

胡锡进和佩洛西在美国有线电视新闻网（CNN）的一篇报道中同框。（CNN网站截取）

也是在这个时候，胡锡进做出了一个被“兔主席”批为“低俗”的动作：有网民恶搞胡锡进年轻时参军的照片，将其与佩洛西年轻时候的照片放在一起做成结婚照，胡锡进在相关微博下点了赞。



到了7月30日，胡锡进继续强调“击落”佩洛西座机一说，让大陆网民的爱国激情持续燃烧。



直到8月2日下午，外界仍不确定佩洛西是否访台时，胡锡进又说，“据我了解，针对佩洛西可能的对台窜访，北京已经制定了包括军事行动在内的一系列反制行动”。



尽管他没有提到具体的反制行动，但气氛已经烘托至此，民众情绪达到顶峰。



胡锡进的“人设”



今年62岁的胡锡进是中国“鹰派”官媒《环球时报》前总编，去年他从这个干了16年的岗位上退下。但他在退休后笔耕不缀，在公共空间的参与度仍然很高，只要是与中国有关的话题，他几乎都一个不落地发表评论。



也因为此前工作的特殊性，即使在退休后，外界也仍将胡锡进视为政府舆论的风向标和宣传系统代言人。



一些分析认为，官方有些明面上不好讲的话其实是通过他来讲，不方便发布的消息也通过他来透露，试试舆论水温。



外界将胡锡进视为中国政府舆论的风向标和宣传系统代言人。图为胡锡进在自己的《胡侃》节目中发表有关佩洛西访台的言论。（视频截取）

从实际情况来看，胡锡进确实发布过有价值的一手消息。例如外媒一度关注中国某网球选手是否安全时，胡锡进第一时间透过社交媒体透露了她的行踪。



但他也有误判的时候，这从他几次删除自己的微博就能看出，因此也被一些网民指为“骑墙派”。



今年5月5日，北京因新一轮疫情进入封控时，胡锡进曾发文说，如果北京用这一套收拾不了奥密克戎，它还是进一步传播开了，“那么我觉得北京人得接受那一严酷现实，国家也要接受”。



胡锡进当时还强调，中国肯定不能用不断封城、切断地区之间的人员联系来维系病毒的低传播。



但是这篇文章没多久就删除了。就在当晚，中共政治局常委会召开了会议，强调要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，“坚决同一切歪曲、怀疑、否定我国防疫方针政策的言行作斗争”。



那一次，戏谑胡锡进“自戕”的网民也不少。



胡锡进是流量派？



但被点赞也好，被戏谑也罢，胡锡进的许多言论总能得到巨大关注，获取巨大流量，这是不争的事实。他也因此被人讽刺，既不是“鹰派”也不是“骑墙派”，而是“流量派”。



有自媒体梳理出，佩洛西访台相关话题让胡锡进中文社交账号的单日阅读量上升了80%，网民互动评论量上升了130%。



他在抖音上的三条与佩洛西有关的视频，点赞量都在百万以上，而他在今日头条的流量也因此达到最高峰值。



佩洛西此次访台，吊足了全世界媒体的胃口，也让两岸高度紧张，而一些大陆网民的爱国热情还经历了过山车式的震荡。在这个过程中，作为资深媒体人的胡锡进，获得了巨大流量，却也卷入了舆论的旋涡中。