王毅指七国集团涉台声明是废纸一张

中国外长王毅批评七国集团的涉台声明混淆是非、颠倒黑白，是废纸一张。

王毅星期四（8月4日）晚上在柬埔寨首都金边出席东亚合作系列外长会期间，接受中国中央广播电视总台的专访时强调，这个声明中国坚决地反对，因为它混淆是非、颠倒黑白，公然为侵权者张目，反而向维权者施加压力，并质问“公理何在？国际关系基本准则何在？”

他也说：“不干涉内政，这是维护我们这个世界和平稳定的最最基本的原则，我们不能让丛林法则重新来主导我们的国与国的关系。”

王毅也进一步批评美国众议院议长佩洛西访台是狂躁、不负责任、极不理性的行径，同时指责美国一手策划和挑起这次事件。

这是王毅连续第四天就佩洛西访台发声。王毅星期四也为中国采取的反制措施辩护，称这场危机被强加于中国，中国为避免危机已做出最大外交努力；如果不坚决抵制美国的行径，尊重主权和领土完整的国际关系原则将成为“一纸空文”。

另据中国外交部官网发布的信息，王毅也就七国集团外长的涉台声明做出回应时说，挑起事端的是美国，制造危机的是美国，不断升级紧张局势的仍是美国，并强调中国和各国的主权和独立是人民浴血奋战赢来的，绝不容许再被无端侵害；今天的中国已不再是19世纪的中国，历史不应重演，也绝不会重演。

王毅呼吁地区国家团结起来，反对强权霸道在本地区横行，只有这样才能真正维护好各自的安全，真正维护好地区的和平稳定。