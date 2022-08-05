恒大退还广州足球场地块使用权亏损约12.5亿人民币

中国恒大星期四（8月4日）晚间发出公告，公司退还了广州恒大足球场地块使用权，亏损约12.55亿元（人民币，下同，约2.56亿新元）。

根据中国恒大发布在港交所的公告，恒大集团8月3日与受让方签订解除协议，据此解除原合同并由恒大退还该地块土地使用权，受让方广州市规划和自然资源局将支付合计约55.2亿元出让金退库款。

中国恒大称，广州市规划和自然资源局将支付合计约55.2亿元出让金退库款，并由受让方支付至政府指定的专项监管账户。该出让金退库款经转让方与受让方公平磋商后按原合同约定机制计算。

具体计算为：以原合同下该地块土地使用权出让金为68.13亿元，扣除4371套已预售商品房单元合共面积21.83万平方米对应的土地使用权出让金20.23亿元及不获退还的原合同下该地块定金13.63亿元，以及由于受让方愿意继续利用该地块内足球场地块已建工程，按原合同约定，转让方将获补偿其已投入该等已建工程的相关工程成本20.92亿元。

根据解除协议，转让方恒大需另外将与该地块相关的所有账户的款项6.16亿元及税务机关退回转让方原先就该地块缴交的契税（如有）分别于解除协议日期起3日内及税务机关退回契税起7日内划转至专项监管账户。上述与该地块相关的所有账户的款项如因复工复产而使用的，最终划转金额按实际账户剩余资金划转。

另外，专项监管账户内的款项（包括受让方于解除协议下支付的出让金退库款）将用于解决转让方与该地块直接相关的债务问题，包括但不限于支付恒大尚欠中信信托有限公司的担保债务，未付工程建设费用、与建设工程相关的各项费用及与已预售商品房相关的各项开支，已拖欠的转让方项目员工工资，需清缴的税费，自集团发出申请退还该地块之日起至过渡重整工作全部完成之日所产生的过渡重整费用；以及用于已预售商品房建设至合格交付之日的建设及配套费用及税费及解决已预售商品房所遗留的问题等。

该地块位于广州市番禺区谢村片区，包含四个分地块，总面积为49万9113平方米，可建设用地面积为30万1062平方米。根据原合同，转让方获授予该地块作商业及体育用地的土地使用权，有效期为40年，作商务用地的土地使用权，有效期为50年，均自该地块交付予转让方之日（即2020年7月24日）起计算。恒大集团已在该地块开始建设，包括但不限于动工建设广州恒大足球场，其为转让方按原合同的要求在体育用地建设设置至少8万个座位的专业足球场。

中国恒大称，预计公司将就转让事项录得亏损约12.55亿元。

对于此次转让的原因，中国恒大称，因流动性问题对该地块开发和建设的进度造成负面影响，此次转让将符合公司及所有持有者的整体利益。

2020年4月16日，恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司的子公司，广州市番禺区裕垚房地产开发有限公司以底价68.13亿元竞得广州市番禺区谢村体育设施地块及产业地块。而这宗地就是恒大新足球场的所在地。

该地块的用地面积为49万9113平方米（可建设用地面积301062平方米），建筑面积94万1998平方米。地块挂牌起始价为68.13亿元，该地块折合楼面价为每平方米7233元。

体育设施用地须建设世界一流的专业足球场，设置至少8万个座位；专业足球场建成后一年内，竞得人须引进一家中国足球协会超级联赛俱乐部，并将本项目足球场作为其球队主场；否则该项目球场须无偿移交给广州市体育主管部门作为公共服务设施；专业足球场须在土地交付之日起三年内建成并投入使用。

体育设施用地项目建成后，竞得人须全部自持，自持物业的持有年限与土地出让年限（40年）一致，自持物业不得分割处分，抵押、转让须与本项目全部自持物业整体一并办理。

当时，恒大集团董事局副主席夏海钧曾称，广州恒大足球场总投资120亿元，占地约15万平方米，总建筑面积约30万平方米，可容纳10万人，将按照世界最高水准打造，成为世界规模最大、档次最高、配套最全、科技含量最高、座位数最多的国际顶级专业足球场，计划在2022年底前竣工并投入使用。

按计划，广州恒大足球场将设有16个VVIP包间、152个VIP包间、国际足联区、运动员区、媒体区、新闻发布厅等配套设施。从地下一层至地上六层规划了儿童世界、国际美食、文化娱乐、体育运动、精品零售、教育培训、休闲餐饮、生活配套等八大业态122项品类。

夏海钧还在开工现场表示，恒大还将在全国再建3至5个可容纳8万至10万人的超大型专业足球场。