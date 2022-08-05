奥美医疗子公司发生员工中毒事件 一人死亡43人指标异常

奥美医疗星期五（8月5日）早间公告，子公司奥美（荆门）医疗用品有限公司（以下简称“荆门奥美”）近日有部分员工出现身体不适症状，经诊断为中毒事件。截至公告披露之时，共有指标异常人员43人，均在医院进行治疗，其中一名员工在治疗过程中突发急性心肌梗塞病亡，其余员工尚在治疗中。

综合证券时报和界面新闻报道，经初步判断，疑似中毒原因是吸入PET胶水释放的四氯乙烷导致。该胶水仅应用于荆门奥美特定客户定制的采用PET塑料硬盒包装的产品，所涉生产流程为PET塑料硬盒的封盒过程，所涉生产流程仅限于荆门奥美，不涉及奥美医疗生产的其他产品和其他生产流程。

公告称，事件发生后，公司高度重视，立即启动紧急预案，不惜一切代价救治伤员，并持续监测厂区其余人员健康状况，做到应检尽检、应治尽治。截至本公告披露之时，经对与该车间有接触史人员进行的多轮健康检测，共有指标异常人员43人，均在医院进行治疗，其中一名员工在治疗过程中突发急性心肌梗塞病亡，其余员工尚在治疗中。

目前，公司正配合当地有关部门对本事件进行调查，事件的具体原因和相关责任有待进一步核实。

公告还介绍，事件所涉的PET塑料硬盒包装流程为近期首次导入生产，涉及合同金额约220万元人民币（约4万新元）。经初步判断，该事件暂不会对公司生产经营产生重大影响。