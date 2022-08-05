三亚新增100多例感染者 多个景区暂停营业

中国度假胜地海南省三亚市星期四（8月4日）12至24时新增74例确诊病例、33例无症状感染者。自星期五起，三亚高风险区域调整为52个、中风险区域调整为33个。

综合“三亚发布”公号、央视新闻和中国新闻网报道，自8月1日以来，三亚已累计发现确诊病例146例、无症状感染者34例。当地多家景区发布暂停营业通知，三亚亚龙湾国际玫瑰谷、天涯海角游览区、临春岭森林公园、三亚水稻国家公园、亚龙湾热带天堂森林等多家景点、旅游区星期四起暂停营业，具体恢复营业时间另行通知。

据悉，三亚南山文化旅游区、大小洞天旅游区、千古情景区、海昌梦幻不夜城等景区在前几日也陆续发布暂停营业通知。

三亚是中国有名的度假胜地。今年7月，中国多地疫情趋于平稳，暑运开启之后，截至7月22日，三亚机场累计旅客吞吐量突破100万人次，日均进出港旅客超4.7万人次，环比6月增长79.7%。

本轮疫情发生以来，三亚对全市KTV、酒吧等密闭场所开展集中排查，要求严格落实“暂停营业”的防控要求。

此外，三亚启动旅游住宿业退订专班工作机制，妥善做好因疫情等不可抗力因素导致的订单退订工作，简化退订流程，提高退款效率。



有“世界小商品之都”称号的浙江省义乌星期五新增中高风险区，市内公交线路停运三天。

据浙江新闻报道，义乌市8月4日9时至21时，新增25例初筛阳性人员，经复核为阳性。8月4日21时至8月5日9时，义乌市新增40例初筛阳性人员，经复核为阳性。

本轮疫情发生以来，义乌市累计报告本土冠病病毒阳性感染者135例，其中21例确诊病例、114例无症状感染者。