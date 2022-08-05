江启臣喊话蔡英文：大陆若真攻台 台湾准备好了吗？

美国众议院议长佩洛西结束访台行程后，大陆解放军随即展开军事演习，引发外界担忧台海危机重演。台湾在野党国民党立委江启臣谴责大陆武吓，感谢台湾军队守护，但他认为无须粉饰太平，而是要超前准备。他喊话台湾总统蔡英文，大陆若还有更进一步行动，或形成擦枪走火之情势，甚至恼怒而假军演、真攻台，“我们准备好了吗？”

江启臣在个人面簿上说，台湾国防部证实解放军向台湾东北部及西南部周边海域发射多枚东风型弹道飞弹，对于这种无助于两岸和平，破坏区域稳定的军事恫吓，除了要给予最严厉的谴责，更要感谢所有的台湾部队官兵，因为他们的夙夜匪懈，才有大家的安居乐业。

江启臣说，大陆进行军事演习，形同封锁台湾周边，甚至已侵入台湾领海、领空，情势确实较过去紧张，虽有台湾军队戍守前线保护，但仍不能掉以轻心。台湾国防部也证实解放军发射东风飞弹恫吓，目前虽未对台湾造成影响，但是否会有更进一步行动，或形成擦枪走火之情势，甚至恼怒而假军演、真攻台，“请问蔡总统，我们准备好了吗？”

江启臣提到，根据台澎地区防空警报器发（试）放及维修实施规定，防空警报定义，这次大陆军演区域已达发放警报线，就差台空军作战指挥部空中管制中心（ACC）判别是否有进袭可能，意即除了军队积极监控备战之外，人民也可能随时要进入紧急避难状态。

江启臣说，96台海危机他在金门海龙蛙兵服役，深知濒临战争边缘的紧张与压力，身为军人遇到战争就须直接进入战斗位置执行任务，只有誓死捍卫一途，但民众面临战争突然来袭，该如何应处避难，甚至配合动员备战，政府清楚明白的告诉他们了吗？

江启臣还说，大陆宣布军演后，陆续接到民众询问万一有状况该如何避难，地方政府如台中市府已陆续展开宣导，告诉民众万一有紧急状况该如何自处应对，但中央政府针对大陆军演、制裁祭出五大指示，其中竟没有任何有关大陆军队来袭的因应作为，攸关人民生命安全的因应作为竟是空白，国防部一再对外说状况都有掌握，但擦枪走火如何掌握？过去96台海危机有18套剧本，请问蔡英文政府面对这次大陆军演，如何确保民众安全、安定民心，各项因应措施准备好了吗？

江启臣最后强调，“我们不畏战、不惧战，不用怀疑我们一同捍卫手足和家园的决心，但必须要提醒执政者，不怕一万、只怕万一，粉饰太平大可不必，事先告诉国人同胞面对战事要如何因应自处，确保生命安全，让民众可以超前准备，是政府的责任，如此才能使全国上下齐心备战，共同抵御外侮、保家卫国”。