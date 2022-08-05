雅万高铁高速动车组和综合检测列车在青岛下线

中国铁路国际有限公司消息，采用中国标准，为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车星期五（8月5日）在青岛成功下线，11组高速动车组和1组综合检测列车即将运往印尼，标志着“一带一路”标志性项目雅万高铁建设取得重要进展，将为如期高质量建成雅万高铁奠定坚实基础。

根据澎湃新闻报道，中国铁路国际有限公司负责人介绍，此次下线的高速动车组和综合检测列车，是由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头，组织雅万高铁中方企业联合体成员单位之一的中车青岛四方机车车辆股份有限公司，依托时速350公里复兴号中国标准动车组先进成熟技术，适应印尼当地运行环境和线路条件，融合印尼本土文化，进行适应性改进，采用中国标准设计制造。

该负责人介绍，雅万高铁高速动车组车体外观呈流线型，采用银、红色涂装，寓意“繁荣昌盛”；配有由印尼国宝级动物“科莫多龙”纹理抽象的红色多边形图案，体现人与自然和谐共生的理念；内饰主色系为灰、红、蓝三色，取自印尼“婆罗浮屠”佛塔、国旗和海洋；座椅均嵌有印尼“巴迪克”风格的祥云图案。

该负责人介绍，雅万高铁高速动车组为动力分散型动车组，最高运营时速350公里，具有技术先进、安全智能、环境适应力强、本土特色鲜明等特点。适应雅万高铁沿线运行环境，采用智能感知技术，配置地震监测预警系统，通过全车设置的2500多个检测点，可对所有关键系统进行适时检测、预警和诊断；采用低阻力流线头型、车体平顺化设计和再生制动能量回收技术，更加低碳节能；采用高标准的耐腐蚀设计和先进防护技术，更具耐盐雾、耐紫外线老化能力；设置“高加速模式”，爬坡性能更优，可在30‰的大坡道上实现安全起动。

该负责人还介绍，雅万高铁高速动车组载客量大、服务功能完善，乘坐舒适。该动车组采用8辆编组，设一等座车和餐车各1辆，二等座车6辆，总定员601人，包括VIP 座席18人、一等座席 28人、二等座席 555人，需要时可实现两组动车组重联运行。4号车厢设有无障碍区，配备无障碍座椅及扶手、残疾人卫生间、SOS呼叫按钮、盲文引导标识等设施，方便残疾人旅客出行；5号餐车配置售货柜、咖啡机、冷藏柜、微波炉等设备，并设休闲吧桌，满足旅客饮食和休闲需求。

该负责人介绍，雅万高铁综合检测列车采用黄色涂装，集成线路轨道、接触网、通信信号等检测设备，主要承担雅万高铁综合检测任务，将为雅万高铁安全运营提供有力支撑。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。目前，雅万高铁隧道全部贯通，路基、桥梁、车站土建工程完成量均在90%以上，正线已经开始铺轨，工程建设由线下施工全面转入线上施工阶段。