中国外交部召见日大使垂秀夫就涉台声明提出严正交涉

中国外交部副部长邓励星期四（8月4日）奉命紧急召见日本驻华大使垂秀夫，就七国集团（G7）外长以及欧盟外交与安全政策高级代表发表涉台声明，向日本提出严正交涉。

中国外交部在官网上指七国集团外长，以及欧盟外交与安全政策高级代表发表了涉台消极声明。

邓励召见垂秀夫时指日本“伙同七国集团和欧盟发表涉台错误声明，颠倒黑白、倒打一耙，替美国纵容佩洛西窜台、侵犯中国主权的错误行径张目，无理指责抹黑中方，粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则和中日四个政治文件原则，向国际社会发出严重错误信号，性质影响十分恶劣”。中国对此坚决反对，予以强烈谴责。

他强调，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义，中国强烈敦促日本恪守中日四个政治文件原则和在台湾问题上所作政治承诺，停止干涉中国内政，慎重妥善处理涉台问题，“不要在错误的道路上越走越远”。

邓励也批评美国众议院议长佩洛西不顾中国大陆坚决反对，执意访台搞政治挑衅，严重违背一个中国原则，恶意侵犯中国主权，并强调为维护主权和领土完整、反对国家分裂，中国政府采取反制行动合理合法、天经地义。

邓励说，中国愿以最大诚意、最大耐心、尽最大努力争取和平统一前景，也将以最坚强决心、用一切手段、不惜任何代价反对分裂。

中国外交部也就此事紧急召见有关欧洲国家和欧盟驻华使节，提出严正交涉。

包括日本在内的七国集团外长，在星期三（3日）呼吁中国以和平方式，解决与台海有关的问题。