长实集团上半年盈利129亿港元同比增逾50%

长江实业集团有限公司（长实集团）星期四（8月4日）晚间发布截至2021年6月30日的中期业绩。财报数据显示，今年上半年，长实集团总收入476.2亿港元（下同，约83.4亿新元），同比增长44.03%；净利润129.36亿港元，同比增长54.83%。

长实集团宣布，派发2022年度中期股息每股0.43港元，较去年同期增长5%。

收入方面，长实集团收入357.15亿港元，同比增长53.53%；参股的合营企业收入119.05亿港元，同比增长21.47%。

财务数据显示，2022年长实集团与合营企业的物业销售总额203.97亿港元，占比约42.83%。其中集团物业销售203.49亿港元，同比增长37.88%；合营企业物业销售4800万港元，同比增长60%。

其他业务方面，长实集团与合营企业的物业租赁收入29.93亿港元，同比减少10.74%；酒店及服务套房业务收入15.33亿港元，同比增长28.82%；物业及项目管理业务收入4.4亿港元，同比增长1.85%；英式酒馆业务收入105.27亿港元，同比增长189.6%；基建及实用资产业务117.3亿港元，同比增长21.38%。

从地区来看，今年上半年，长实来自中国内地的收入为79.34亿港元，同比减少45.77%，也是唯一录得收入减少的地区；来自中国香港地区的收入为168.11亿港元，同比增长272.83%；来自英国地区的收入149.65亿港元，同比增长133.68%。

值得一提的是，长实指出，今年上半年度确认的物业销售收入中包括对上海世纪盛荟广场出售的收入。此前，根据老牌港商希慎兴业有限公司2021年9月17日发布的公告，希慎兴业有限公司以35亿元人民币的价格向长实集团的两家间接全资附属公司收购目标公司的全部股权，该目标公司全资持有的项目公司主要资产即上海世纪盛荟广场。

此外，今年3月，长实以7.29亿英镑的价格完成了对位于英国的瑞银集团伦敦总部大楼物业的出售。此前，长实集团曾公告表示，该出售事项获得的预期收益约为1.08亿英镑。

长实集团主席李泽钜表示，过去数年，全球以务实态度采取防控措施应对大规模疫症，惟疫情走向仍存在变数，全球经济亦面对多重挑战：“内地经济正在恢复，中央落实以稳经济为前提之政策措施，务求在经济成果与审慎抗疫举措考量之间取得平衡，推动经济平稳健康发展。香港经济表现于上半年度受疫情影响回落，在环球经济恶化情况下，预计香港出口、消费及投资于下半年度将受到冲击。经济复苏将取决于疫情缓解与相关防疫措施持续放宽。”

不过，李泽钜指出，集团旗下业务多元、营运地域广泛，收益来源涵盖本地及海外，于中期结算日，在扣除借贷后，集团持有现金净额约139亿港元，加上审慎环球投资策略以巩固经常性收益，具备多项优势可在多变的大环境下，灵活应对市场，适时把握新机遇，进一步推动集团未来发展。

