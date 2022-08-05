辽宁铁岭县“泄洪绝收” 官方：暂无相关文件和政策支持

辽宁省铁岭市铁岭县平顶堡镇村民7月下旬反映称，铁岭柴河沿水库几次泄洪，导致其及同村村民上千亩玉米及水稻被淹没、绝收。当地政府星期四（8月4日）回应称，目前只能通过农业保险申请理赔，关于泄洪造成的损失暂无相关文件和政策方面的支持。

据澎湃新闻报道，铁岭县平顶堡镇人民政府在人民网领导留言板上答复称，由于7月中下旬连降大雨，辽河上游水库泄洪，因平顶堡镇境内属无堤段，造成辽河河水倒灌，农作物被淹，大部分农田作物绝收。目前只能通过农业保险申请理赔，关于泄洪造成的损失暂无相关文件和政策方面的支持。

报道指出，今年7月，辽宁锦州北镇市也有网民咨询农田被冲毁后的赔偿问题。该网民称，北镇市污水处理厂二期工程占河建设施工，严重影响河道泄洪，改变河流方向。2021年6月27日及以后几场洪水经过此处河道时，由于违规违法施工建筑使河道变窄，洪水将对岸基本农田冲毁。

事发后网民几十次，在长达一年时间先后找到北镇市政府部门和有关单位反映问题，到现在被冲毁的田地问题也没得到实质解决。留言人希望有关部门查清违规、违法占河建设施工问题，并赔偿其被冲毁基本农田和其他实际经济损失等。

北镇市广宁街道办事处8月2日回应称，2021年6月27日起，北镇面临连续数日的超强降雨。降雨量达到了同时段有气象资料以来历史极值，将通往污水处理厂的大桥被冲塌，导致洪水在桥梁冲塌处向东西两侧分流。

因水流过猛，将河道东侧二期污水厂工程毁坏，也将西侧农田淹没冲毁，造成了百姓及工程的财产损失。去年及今年的两次超大强降水造成的此类问题较多，但均没有相关补偿政策出台。